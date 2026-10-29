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Сенатор призвала не ограничивать развитие креативной экономики - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Сенатор призвала не ограничивать развитие креативной экономики
Сенатор призвала не ограничивать развитие креативной экономики - 29.10.2026, ПРАЙМ
Сенатор призвала не ограничивать развитие креативной экономики
Развитие креативной экономики не должно ограничиваться крупнейшими городами, каждый регион располагает собственными ресурсами, законодательная база для развития | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:00+0300
2026-10-29T20:21+0300
бизнес
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – ПРАЙМ. Развитие креативной экономики не должно ограничиваться крупнейшими городами, каждый регион располагает собственными ресурсами, законодательная база для развития творческих проектов сформирована, сказала член комитета Совфеда по регполитике Надежда Ильина. "Развитие креативной экономики не должно ограничиваться крупнейшими городами и агломерациями. Каждый регион располагает собственными ресурсами для формирования востребованных творческих проектов: культурным наследием, историей, традициями, образовательными центрами, предпринимательскими инициативами и талантливыми командами", - сказала политик на сессии "Города-драйверы индустрий и новая городская экономика", состоявшейся в ходе Дней креативной экономики. В Российской Федерации сформирована законодательная основа для развития этого направления, подчеркнула Ильина. "Принципиально важно создать условия, при которых талантливые люди смогут реализовывать свои идеи на родной территории. Для этого необходимо развивать инфраструктуру поддержки креативного бизнеса, формировать комфортную городскую среду и обеспечивать взаимодействие органов власти, предпринимателей, образовательных организаций и творческих сообществ", — отметила парламентарий. Она также подчеркнула, что креативные индустрии становятся значимым фактором экономического развития. "Они способствуют созданию рабочих мест, появлению новых продуктов и услуг, привлечению инвестиций и формированию конкурентных преимуществ территорий", - сказала Ильина.
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192
40
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40
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5
4.7
96
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
20:00 29.10.2026 (обновлено: 20:21 29.10.2026)
 
Сенатор призвала не ограничивать развитие креативной экономики

Сенатор Ильина: развитие креативной экономики не должно ограничиваться крупными городами

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – ПРАЙМ. Развитие креативной экономики не должно ограничиваться крупнейшими городами, каждый регион располагает собственными ресурсами, законодательная база для развития творческих проектов сформирована, сказала член комитета Совфеда по регполитике Надежда Ильина.
"Развитие креативной экономики не должно ограничиваться крупнейшими городами и агломерациями. Каждый регион располагает собственными ресурсами для формирования востребованных творческих проектов: культурным наследием, историей, традициями, образовательными центрами, предпринимательскими инициативами и талантливыми командами", - сказала политик на сессии "Города-драйверы индустрий и новая городская экономика", состоявшейся в ходе Дней креативной экономики.
В Российской Федерации сформирована законодательная основа для развития этого направления, подчеркнула Ильина.
"Принципиально важно создать условия, при которых талантливые люди смогут реализовывать свои идеи на родной территории. Для этого необходимо развивать инфраструктуру поддержки креативного бизнеса, формировать комфортную городскую среду и обеспечивать взаимодействие органов власти, предпринимателей, образовательных организаций и творческих сообществ", — отметила парламентарий.
Она также подчеркнула, что креативные индустрии становятся значимым фактором экономического развития.
"Они способствуют созданию рабочих мест, появлению новых продуктов и услуг, привлечению инвестиций и формированию конкурентных преимуществ территорий", - сказала Ильина.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
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