https://1prime.ru/20261029/senegal-874756376.html

Сенегал заинтересован в привлечении российских инвесторов

Сенегал заинтересован в привлечении российских инвесторов - 29.10.2026, ПРАЙМ

Сенегал заинтересован в привлечении российских инвесторов

Сенегал заинтересован в привлечении российских инвесторов к развитию нефтегазового сектора, заявил РИА Новости технический советник по горнодобывающей отрасли... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:20+0300

2026-10-29T13:20+0300

2026-10-29T13:20+0300

газ

россия

сенегал

африка

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сенегал заинтересован в привлечении российских инвесторов к развитию нефтегазового сектора, заявил РИА Новости технический советник по горнодобывающей отрасли министерства энергетики, нефти и горнодобывающей промышленности Сенегала Усман Сиссе на полях саммита Россия-Африка. "Переработка газа и нефти в Сенегале… Идея в том, чтобы привлечь крупных российских инвесторов, которые придут, проявят интерес к Африке и будут заинтересованы в совместном развитии ", - сказал Сиссе. Он указал, что Сенегал добывает порядка 5000 баррелей нефти день, они эксплуатируются внутри страны. Он также уточнил, что Сенегал планирует открыть новый нефтеперерабатывающий завод. "Мы будем очень рады привлечь крупных российских инвесторов, заинтересованных в совместном развитии", - подчеркнул собеседник агентства. На полях саммита Россия-Африка Сенегал намерен обсудить эти предложения с российскими профильными компаниями, добавил он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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газ, россия, сенегал, африка, москва