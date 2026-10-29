https://1prime.ru/20261029/senegal-874756845.html

Сенегал заинтересован в привлечении российских партнеров к изучению недр

Сенегал заинтересован в привлечении российских партнеров к изучению недр - 29.10.2026, ПРАЙМ

Сенегал заинтересован в привлечении российских партнеров к изучению недр

Сенегал заинтересован в привлечении российских партнеров к изучению недр и поиску полезных ископаемых, заявил РИА Новости технический советник по... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:29+0300

2026-10-29T13:29+0300

2026-10-29T13:29+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сенегал заинтересован в привлечении российских партнеров к изучению недр и поиску полезных ископаемых, заявил РИА Новости технический советник по горнодобывающей отрасли министерства энергетики, нефти и горнодобывающей промышленности Сенегала Усман Сиссе. "Мы также заинтересованы в том, чтобы было сотрудничество с Россией для разведки и улучшения знаний о недрах", - сказал Сиссе на полях саммита Россия-Африка. По его словам, у Сенегала есть некоторые геологические и геофизические данные, полученные в рамках сотрудничества с Европейским союзом, но этот проект закрыт с 2008 года. Сиссе добавил, что сейчас сенегальские власти определяют участки, представляющие интерес для дальнейших геологоразведочных работ, поучаствовать в которых приглашают российских партнеров. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сенегал, москва