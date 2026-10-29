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В большинстве регионов начался отопительный сезон
В большинстве регионов начался отопительный сезон - 29.10.2026, ПРАЙМ
В большинстве регионов начался отопительный сезон
Отопительный сезон начался в большинстве регионов России, важно обеспечить стабильную работу энергетических предприятий и системы ЖКХ, заявил премьер-министр РФ | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:29+0300
2026-10-29T16:29+0300
2026-10-29T16:29+0300
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Отопительный сезон начался в большинстве регионов России, важно обеспечить стабильную работу энергетических предприятий и системы ЖКХ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Подготовка к осенне-зимнему периоду обсуждалась в четверг на заседании правительства.
"Уже в большинстве регионов нашей страны установилась холодная погода, начался отопительный сезон. Президент (России Владимир Путин - ред.) отмечал, что необходимо уделять особое внимание работе энергетических предприятий, ЖКХ, чтобы обеспечивать стабильную подачу электричества, тепла, воды в дома граждан и, конечно, в организации социальной сферы", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, владимир путин
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
В большинстве регионов начался отопительный сезон
Мишустин: отопительный сезон начался в большинстве регионов России
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Отопительный сезон начался в большинстве регионов России, важно обеспечить стабильную работу энергетических предприятий и системы ЖКХ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Подготовка к осенне-зимнему периоду обсуждалась в четверг на заседании правительства.
"Уже в большинстве регионов нашей страны установилась холодная погода, начался отопительный сезон. Президент (России Владимир Путин - ред.) отмечал, что необходимо уделять особое внимание работе энергетических предприятий, ЖКХ, чтобы обеспечивать стабильную подачу электричества, тепла, воды в дома граждан и, конечно, в организации социальной сферы", - сказал Мишустин.