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В большинстве регионов начался отопительный сезон

В большинстве регионов начался отопительный сезон - 29.10.2026, ПРАЙМ

В большинстве регионов начался отопительный сезон

Отопительный сезон начался в большинстве регионов России, важно обеспечить стабильную работу энергетических предприятий и системы ЖКХ, заявил премьер-министр РФ | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:29+0300

2026-10-29T16:29+0300

2026-10-29T16:29+0300

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Отопительный сезон начался в большинстве регионов России, важно обеспечить стабильную работу энергетических предприятий и системы ЖКХ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Подготовка к осенне-зимнему периоду обсуждалась в четверг на заседании правительства. "Уже в большинстве регионов нашей страны установилась холодная погода, начался отопительный сезон. Президент (России Владимир Путин - ред.) отмечал, что необходимо уделять особое внимание работе энергетических предприятий, ЖКХ, чтобы обеспечивать стабильную подачу электричества, тепла, воды в дома граждан и, конечно, в организации социальной сферы", - сказал Мишустин.

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россия, михаил мишустин, владимир путин