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"Сила Востока" приобрела участок рудного золота в Магаданской области - 29.10.2026, ПРАЙМ
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"Сила Востока" приобрела участок рудного золота в Магаданской области
"Сила Востока" приобрела участок рудного золота в Магаданской области - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Сила Востока" приобрела участок рудного золота в Магаданской области
Компания "Сила Востока" приобрела на аукционе участок рудного золота в Магаданской области за 1,1 миллиард рублей, сообщает министерство природных ресурсов... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T04:20+0300
2026-10-29T04:20+0300
россия
магаданская область
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МАГАДАН, 29 окт - ПРАЙМ. Компания "Сила Востока" приобрела на аукционе участок рудного золота в Магаданской области за 1,1 миллиард рублей, сообщает министерство природных ресурсов региона. "Более 1,1 миллиарда рублей получит федеральный бюджет за участок рудного золота в Магаданской области. В Магаданской области завершился аукцион на участок рудного золота Нетчен-Хая, междуречье Неригэ-Нетчен. На 15 шаге победила компания "Сила Востока", предложив 1,125 миллиарда рублей при стартовом платеже в 450 миллионов", - говорится в сообщении. Уточняется, что запасы рудного золота на участке превышают 4,1 тонны, а ресурсы – 16 тысяч тонн. "Геологоразведка на этой территории шла с перерывами с середины прошлого века вплоть до начала 2000-х годов. Недропользователь будет не только добывать золото, но и уточнит его запасы: лицензия выдается на право геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых", - дополняет министерство природных ресурсов Магаданской области.
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россия, магаданская область
РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
04:20 29.10.2026
 
"Сила Востока" приобрела участок рудного золота в Магаданской области

"Сила Востока" приобрела участок рудного золота в Магаданской области за 1,1 млрд рублей

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МАГАДАН, 29 окт - ПРАЙМ. Компания "Сила Востока" приобрела на аукционе участок рудного золота в Магаданской области за 1,1 миллиард рублей, сообщает министерство природных ресурсов региона.
"Более 1,1 миллиарда рублей получит федеральный бюджет за участок рудного золота в Магаданской области. В Магаданской области завершился аукцион на участок рудного золота Нетчен-Хая, междуречье Неригэ-Нетчен. На 15 шаге победила компания "Сила Востока", предложив 1,125 миллиарда рублей при стартовом платеже в 450 миллионов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что запасы рудного золота на участке превышают 4,1 тонны, а ресурсы – 16 тысяч тонн.
"Геологоразведка на этой территории шла с перерывами с середины прошлого века вплоть до начала 2000-х годов. Недропользователь будет не только добывать золото, но и уточнит его запасы: лицензия выдается на право геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых", - дополняет министерство природных ресурсов Магаданской области.
 
РОССИЯМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
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