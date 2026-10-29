https://1prime.ru/20261029/siluanov-874757494.html

Силуанов заявил, что МРОТ к 2030 году составит 35 тысяч рублей

Силуанов заявил, что МРОТ к 2030 году составит 35 тысяч рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов заявил, что МРОТ к 2030 году составит 35 тысяч рублей

Задача доведения минимального размера оплаты труда (МРОТа) в России к 2030 году до 35 тысяч рублей в месяц будет выполнена, заявил вице-премьер - министр... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:36+0300

2026-10-29T13:36+0300

2026-10-29T13:38+0300

россия

финансы

антон силуанов

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Задача доведения минимального размера оплаты труда (МРОТа) в России к 2030 году до 35 тысяч рублей в месяц будет выполнена, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "Величина минимального размера оплаты труда в следующем году составит 28 935 рублей. Задача, поставленная президентом, довести МРОТ в 2030 году до 35 тысяч рублей, будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.

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россия, финансы, антон силуанов, госдума