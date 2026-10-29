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Порядка 106 новых самолетов в 2027-2029 годах будут переданы авиакомпаниям - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Порядка 106 новых самолетов в 2027-2029 годах будут переданы авиакомпаниям
Порядка 106 новых самолетов в 2027-2029 годах будут переданы авиакомпаниям - 29.10.2026, ПРАЙМ
Порядка 106 новых самолетов в 2027-2029 годах будут переданы авиакомпаниям
Порядка 106 новых самолетов в 2027-2029 годах будут переданы российским авиакомпаниям, в проекте бюджета на соответствующий период заложена компенсация части их | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:55+0300
2026-10-29T13:55+0300
бизнес
россия
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Порядка 106 новых самолетов в 2027-2029 годах будут переданы российским авиакомпаниям, в проекте бюджета на соответствующий период заложена компенсация части их стоимости в размере 220 миллиардов рублей, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "В предстоящие три года 106 новых авиасудов будут переданы авиакомпаниям. Наша промышленность изготовит, авиасуда будут переданы нашим крупным компаниям, и для этих целей, чтобы полеты для наших граждан были доступны, мы предусматриваем компенсацию части стоимости этих судов, поскольку это первые, новые суда", - сказал Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается в I чтении проект бюджета РФ на 2027-2029 годы. "Понятно, что они дороже, чем серийно выпускаемые авиасуда, которыми сегодня пользуются. В бюджете предусмотрена соответствующая сумма на скидку в стоимости судов в размере 220 миллиардов рублей", - сказал Силуанов.
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бизнес, россия, антон силуанов, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Антон Силуанов, Госдума
13:55 29.10.2026
 
Порядка 106 новых самолетов в 2027-2029 годах будут переданы авиакомпаниям

Силуанов: порядка 106 новых самолетов в 2027-2029 годах передадут российским авиакомпаниям

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 октября 2018
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 октября 2018 - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Порядка 106 новых самолетов в 2027-2029 годах будут переданы российским авиакомпаниям, в проекте бюджета на соответствующий период заложена компенсация части их стоимости в размере 220 миллиардов рублей, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В предстоящие три года 106 новых авиасудов будут переданы авиакомпаниям. Наша промышленность изготовит, авиасуда будут переданы нашим крупным компаниям, и для этих целей, чтобы полеты для наших граждан были доступны, мы предусматриваем компенсацию части стоимости этих судов, поскольку это первые, новые суда", - сказал Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается в I чтении проект бюджета РФ на 2027-2029 годы.
"Понятно, что они дороже, чем серийно выпускаемые авиасуда, которыми сегодня пользуются. В бюджете предусмотрена соответствующая сумма на скидку в стоимости судов в размере 220 миллиардов рублей", - сказал Силуанов.
 
БизнесРОССИЯАнтон СилуановГосдума
 
 
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