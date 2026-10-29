Порядка 106 новых самолетов в 2027-2029 годах будут переданы авиакомпаниям
Силуанов: порядка 106 новых самолетов в 2027-2029 годах передадут российским авиакомпаниям
© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 октября 2018
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Порядка 106 новых самолетов в 2027-2029 годах будут переданы российским авиакомпаниям, в проекте бюджета на соответствующий период заложена компенсация части их стоимости в размере 220 миллиардов рублей, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В предстоящие три года 106 новых авиасудов будут переданы авиакомпаниям. Наша промышленность изготовит, авиасуда будут переданы нашим крупным компаниям, и для этих целей, чтобы полеты для наших граждан были доступны, мы предусматриваем компенсацию части стоимости этих судов, поскольку это первые, новые суда", - сказал Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается в I чтении проект бюджета РФ на 2027-2029 годы.
"Понятно, что они дороже, чем серийно выпускаемые авиасуда, которыми сегодня пользуются. В бюджете предусмотрена соответствующая сумма на скидку в стоимости судов в размере 220 миллиардов рублей", - сказал Силуанов.