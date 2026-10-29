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Средний размер пенсии по старости к 2027 году составит 29,9 тысячи рублей

Средний размер пенсии по старости к 2027 году составит 29,9 тысячи рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ

Средний размер пенсии по старости к 2027 году составит 29,9 тысячи рублей

Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29,9 тысячи рублей, сообщил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:58+0300

2026-10-29T13:58+0300

2026-10-29T14:16+0300

финансы

антон силуанов

госдума

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29,9 тысячи рублей, сообщил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. "Средний размер пенсии по старости на конец 27-го года составит 29 904 рубля", - сказал Силуанов, представляя в Госдуме проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Он напомнил, что в следующем году страховые пенсии будут проиндексированы дважды. "С 1 февраля 2027 года на уровень инфляции за текущий год. Пока по оценкам этот уровень составляет 6,8%. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% - в прогнозе это темп роста зарплат", - сказал Силуанов. По его словам, если по итогам текущего года фактические показатели по инфляции и по динамике роста зарплат будут отличаться от прогноза - соответствующие корректировки будут внесены и в динамику индексации. Силуанов подчеркнул, что социальная политика является одним из приоритетов властей и в проект бюджета на ближайшую трехлетку заложены необходимые ассигнования на индексацию всех социальных обязательств.

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финансы, антон силуанов, госдума