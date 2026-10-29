https://1prime.ru/20261029/siluanov-874761565.html
Силуанов: проект бюджета предусматривает снижение дефицита до 1,9%
Силуанов: проект бюджета предусматривает снижение дефицита до 1,9% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов: проект бюджета предусматривает снижение дефицита до 1,9%
Минфин РФ всегда очень внимательно относится к вопросу размера дефицита бюджета, проектом бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено его снижение с 3% до 1,9%,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:28+0300
2026-10-29T14:28+0300
2026-10-29T14:29+0300
финансы
антон силуанов
минфин рф
госдума
центральные банки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874761565.jpg?1793273341
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ всегда очень внимательно относится к вопросу размера дефицита бюджета, проектом бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено его снижение с 3% до 1,9%, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. "Мы очень внимательно всегда относимся к вопросу дефицита бюджета, поскольку прекрасно понимаем, что это один из ключевых показателей в целом макроэкономической устойчивости, финансовой устойчивости", - отметил он. Силуанов подчеркнул, что на этот показатель постоянно обращает внимание и Центральный банк. А в трехлетнем проекте бюджета размер дефицита сокращается. "В этом году мы ожидаем порядка 3% ВВП дефицит бюджета, в следующем году - 2,2% ВВП, потом - 1,9%", - напомнил министр. Бюджет, внесенный правительством, подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и мировой экономики, говорил ранее Силуанов. Для этого, в частности, базовая цена нефти Urals (цена отсечения) на трехлетний период в проекте бюджета снижена до 50 долларов за баррель.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, антон силуанов, минфин рф, госдума, центральные банки
Финансы, Антон Силуанов, Минфин РФ, Госдума, центральные банки
Силуанов: проект бюджета предусматривает снижение дефицита до 1,9%
Силуанов: проектом бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено снижение дефицита с 3% до 1,9%
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ всегда очень внимательно относится к вопросу размера дефицита бюджета, проектом бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено его снижение с 3% до 1,9%, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
"Мы очень внимательно всегда относимся к вопросу дефицита бюджета, поскольку прекрасно понимаем, что это один из ключевых показателей в целом макроэкономической устойчивости, финансовой устойчивости", - отметил он.
Силуанов
подчеркнул, что на этот показатель постоянно обращает внимание и Центральный банк
. А в трехлетнем проекте бюджета размер дефицита сокращается. "В этом году мы ожидаем порядка 3% ВВП дефицит бюджета, в следующем году - 2,2% ВВП, потом - 1,9%", - напомнил министр.
Бюджет, внесенный правительством, подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и мировой экономики, говорил ранее Силуанов. Для этого, в частности, базовая цена нефти Urals (цена отсечения) на трехлетний период в проекте бюджета снижена до 50 долларов за баррель.