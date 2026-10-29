https://1prime.ru/20261029/siluanov-874761565.html

Силуанов: проект бюджета предусматривает снижение дефицита до 1,9%

Силуанов: проект бюджета предусматривает снижение дефицита до 1,9% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов: проект бюджета предусматривает снижение дефицита до 1,9%

Минфин РФ всегда очень внимательно относится к вопросу размера дефицита бюджета, проектом бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено его снижение с 3% до 1,9%,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:28+0300

2026-10-29T14:28+0300

2026-10-29T14:29+0300

финансы

антон силуанов

минфин рф

госдума

центральные банки

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874761565.jpg?1793273341

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ всегда очень внимательно относится к вопросу размера дефицита бюджета, проектом бюджета на 2027-2029 годы предусмотрено его снижение с 3% до 1,9%, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. "Мы очень внимательно всегда относимся к вопросу дефицита бюджета, поскольку прекрасно понимаем, что это один из ключевых показателей в целом макроэкономической устойчивости, финансовой устойчивости", - отметил он. Силуанов подчеркнул, что на этот показатель постоянно обращает внимание и Центральный банк. А в трехлетнем проекте бюджета размер дефицита сокращается. "В этом году мы ожидаем порядка 3% ВВП дефицит бюджета, в следующем году - 2,2% ВВП, потом - 1,9%", - напомнил министр. Бюджет, внесенный правительством, подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития ситуации на международных рынках и мировой экономики, говорил ранее Силуанов. Для этого, в частности, базовая цена нефти Urals (цена отсечения) на трехлетний период в проекте бюджета снижена до 50 долларов за баррель.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, антон силуанов, минфин рф, госдума, центральные банки