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Силуанов: Кадочников сменит Окладникову на посту куратора бюджета

Силуанов: Кадочников сменит Окладникову на посту куратора бюджета - 29.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов: Кадочников сменит Окладникову на посту куратора бюджета

Замглавы Минфина РФ Павел Кадочников займется вопросами бюджета и межбюджетных отношений вместо Ирины Окладниковой, заявил вице-премьер - министр финансов РФ... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:52+0300

2026-10-29T14:52+0300

2026-10-29T14:52+0300

антон силуанов

владимир путин

минфин рф

госдума

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Замглавы Минфина РФ Павел Кадочников займется вопросами бюджета и межбюджетных отношений вместо Ирины Окладниковой, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "Именно так мы министерством финансов распределили обязанности с точки зрения бюджета и межбюджетных отношений на Павла Анатольевича (Кадочникова - ред.), будет заниматься бюджетной системой", - сказал Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект бюджета РФ на 2027-2029 годы в первом чтении. Президент России Владимир Путин ранее в октябре назначил Ирину Окладникову на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ. Окладникова в 2024 году была назначена первым замминистра финансов России.

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антон силуанов, владимир путин, минфин рф, госдума