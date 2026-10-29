https://1prime.ru/20261029/siluanov-874765574.html
Минфин ко второму чтению проработает все предложения депутатов
Минфин ко второму чтению проработает все предложения депутатов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Минфин ко второму чтению проработает все предложения депутатов
Минфин России ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы проработает все предложения депутатов, определит поправки и соответствующее... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:39+0300
2026-10-29T15:39+0300
2026-10-29T15:39+0300
финансы
россия
антон силуанов
минфин рф
госдума
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин России ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы проработает все предложения депутатов, определит поправки и соответствующее финансирование, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "Ко второму чтению отработаем все ваши предложения, распределим ресурсы, которые учтены в бюджете субъектам Российской Федерации, определим поправки и соответствующее финансирование", - сказал Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект бюджета РФ на 2027-2029 годы в первом чтении.
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финансы, россия, антон силуанов, минфин рф, госдума
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин РФ, Госдума
Минфин ко второму чтению проработает все предложения депутатов
Силуанов: Минфин проработает все предложения депутатов ко второму чтению проекта бюджета