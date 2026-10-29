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Инфляция влияет на расходные обязательства бюджета, заявил Силуанов - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Инфляция влияет на расходные обязательства бюджета, заявил Силуанов
Инфляция влияет на расходные обязательства бюджета, заявил Силуанов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Инфляция влияет на расходные обязательства бюджета, заявил Силуанов
Инфляция в России напрямую влияет на расходные обязательства бюджета, чем она ниже, тем более компактны расходы бюджетной системы, заявил вице-премьер - министр | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:38+0300
2026-10-29T13:38+0300
финансы
россия
антон силуанов
госдума
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874757681.jpg?1793270315
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России напрямую влияет на расходные обязательства бюджета, чем она ниже, тем более компактны расходы бюджетной системы, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов. "Если говорить применительно только к бюджету, один процентный пункт инфляции с учетом индексаций - всех, которые предусмотрены нашим законодательством, по всей бюджетной системе – это порядка 400 миллиардов рублей дополнительных расходных обязательств. Это один процентный пункт инфляции", - сказал Силуанов, представляя в Госдуме проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Он напомнил, что инфляция напрямую влияет на ключевую ставку. "Один процентный пункт ключевой ставки, от которой тоже зависят процентные расходы (бюджета - ред), порядка 300, 350 даже, миллиардов рублей. Поэтому, конечно, чем ниже будет инфляция, чем ниже будут тарифы, чем ниже будет инфляция, соответственно, и расходы в бюджетной системе будут более компактны, будут более целенаправленны", - подчеркнул вице-премьер - глава Минфина.
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финансы, россия, антон силуанов, госдума, минфин
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Госдума, Минфин
13:38 29.10.2026
 
Инфляция влияет на расходные обязательства бюджета, заявил Силуанов

Силуанов: инфляция в России напрямую влияет на расходные обязательства бюджета

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России напрямую влияет на расходные обязательства бюджета, чем она ниже, тем более компактны расходы бюджетной системы, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
"Если говорить применительно только к бюджету, один процентный пункт инфляции с учетом индексаций - всех, которые предусмотрены нашим законодательством, по всей бюджетной системе – это порядка 400 миллиардов рублей дополнительных расходных обязательств. Это один процентный пункт инфляции", - сказал Силуанов, представляя в Госдуме проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Он напомнил, что инфляция напрямую влияет на ключевую ставку.
"Один процентный пункт ключевой ставки, от которой тоже зависят процентные расходы (бюджета - ред), порядка 300, 350 даже, миллиардов рублей. Поэтому, конечно, чем ниже будет инфляция, чем ниже будут тарифы, чем ниже будет инфляция, соответственно, и расходы в бюджетной системе будут более компактны, будут более целенаправленны", - подчеркнул вице-премьер - глава Минфина.
 
ФинансыРОССИЯАнтон СилуановГосдумаМинфин
 
 
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