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Силуанов оценил договоренность России и США по дизтопливу

Силуанов оценил договоренность России и США по дизтопливу - 29.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов оценил договоренность России и США по дизтопливу

Договоренность между Россией и США по дизельному топливу обеспечит российский бизнес дополнительной валютной выручкой, создаст ресурсную базу у отечественных... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:11+0300

2026-10-29T16:11+0300

2026-10-29T16:11+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Договоренность между Россией и США по дизельному топливу обеспечит российский бизнес дополнительной валютной выручкой, создаст ресурсную базу у отечественных производителей нефтепродуктов и окажет положительное влияние на рынок энергоресурсов, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "Как вы уже сказали, дизельная сделка - это дополнительная валютная выручка, это раз. Это дополнительная ресурсная база у предприятий, которые производят нефтепродукты - это два. Ну и третье. Важно, что действительно наши нефтепродукты пойдут на мировой рынок", - отметил он в интервью ИС "Вести". "Цены на нефтепродукты, мы видим, после объявления о сделке, снижаются. Поэтому, в целом, мы видим более стабильную ситуацию в энергетическом секторе. Это тоже важно и для нас, для Российской Федерации, с точки зрения и прогнозированности, и влияния мировых цен на внутренние цены в Российской Федерации", - добавил министр. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

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россия, сша, украина, дональд трамп, антон силуанов, владимир путин, нпз