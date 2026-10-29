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Силуанов оценил договоренность России и США по дизтопливу
Силуанов оценил договоренность России и США по дизтопливу - 29.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов оценил договоренность России и США по дизтопливу
Договоренность между Россией и США по дизельному топливу обеспечит российский бизнес дополнительной валютной выручкой, создаст ресурсную базу у отечественных... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:11+0300
2026-10-29T16:11+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Договоренность между Россией и США по дизельному топливу обеспечит российский бизнес дополнительной валютной выручкой, создаст ресурсную базу у отечественных производителей нефтепродуктов и окажет положительное влияние на рынок энергоресурсов, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Как вы уже сказали, дизельная сделка - это дополнительная валютная выручка, это раз. Это дополнительная ресурсная база у предприятий, которые производят нефтепродукты - это два. Ну и третье. Важно, что действительно наши нефтепродукты пойдут на мировой рынок", - отметил он в интервью ИС "Вести".
"Цены на нефтепродукты, мы видим, после объявления о сделке, снижаются. Поэтому, в целом, мы видим более стабильную ситуацию в энергетическом секторе. Это тоже важно и для нас, для Российской Федерации, с точки зрения и прогнозированности, и влияния мировых цен на внутренние цены в Российской Федерации", - добавил министр.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
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РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Антон Силуанов, Владимир Путин, НПЗ
Силуанов оценил договоренность России и США по дизтопливу
Силуанов: договоренность с США по дизтопливу обеспечит российский бизнес валютной выручкой
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Договоренность между Россией и США по дизельному топливу обеспечит российский бизнес дополнительной валютной выручкой, создаст ресурсную базу у отечественных производителей нефтепродуктов и окажет положительное влияние на рынок энергоресурсов, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Как вы уже сказали, дизельная сделка - это дополнительная валютная выручка, это раз. Это дополнительная ресурсная база у предприятий, которые производят нефтепродукты - это два. Ну и третье. Важно, что действительно наши нефтепродукты пойдут на мировой рынок", - отметил он в интервью ИС "Вести".
"Цены на нефтепродукты, мы видим, после объявления о сделке, снижаются. Поэтому, в целом, мы видим более стабильную ситуацию в энергетическом секторе. Это тоже важно и для нас, для Российской Федерации, с точки зрения и прогнозированности, и влияния мировых цен на внутренние цены в Российской Федерации", - добавил министр.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.