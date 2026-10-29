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Силуанов допустил снижение налоговой нагрузки при сокращении расходов

Силуанов допустил снижение налоговой нагрузки при сокращении расходов - 29.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов допустил снижение налоговой нагрузки при сокращении расходов

Вопрос о снижении налоговой нагрузки в России может встать при сокращении отдельных расходов бюджета, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:08+0300

2026-10-29T19:08+0300

2026-10-29T19:13+0300

россия

антон силуанов

минфин

госдума

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Вопрос о снижении налоговой нагрузки в России может встать при сокращении отдельных расходов бюджета, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. В ходе рассмотрения в Госдуме поправок в Бюджетный кодекс, внесенных в составе бюджетного пакета, Силуанову задали вопрос, рассматривает ли Минфин возможность уже сейчас законодательно предусмотреть возврат повышенных налогов к прежним ставкам при определенных условиях. "Интересный вопрос, на самом деле он справедлив", - заметил Силуанов. "Если мы увидим, что отдельные расходы, которые сегодня финансируются, будут сокращены, то соответственно, абсолютно справедливо встанет вопрос и о снижении налоговой нагрузки", - ответил он, предложив оценивать по ситуации. Силуанов пояснил, что через формирование ресурсной базы обеспечиваются те задачи, которые решаются через федеральный бюджет. "Если мы увидим, что задачи, требующие финансового обеспечения, снижаются, какие-то, может быть, отменяются, денег столько не требуется - соответственно, мы же не будем собирать все деньги и откладывать их в дополнительную кубышку, помимо Фонда национального благосостояния" - сказал он. При этом обсуждать эту тему сейчас нет смысла, считает глава Минфина. "Произойдут события - мы с вами будем готовить проект финансового документа на очередную трехлетку, будем рассматривать основные направления налоговой, бюджетной политики. В рамках этой задачи отрегулируем вопрос и дополнения бюджета соответствующими доходами", - добавил Силуанов.

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россия, антон силуанов, минфин, госдума