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Маркетолог рассказала, как распознать настоящие скидки во время распродаж - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Маркетолог рассказала, как распознать настоящие скидки во время распродаж
Маркетолог рассказала, как распознать настоящие скидки во время распродаж - 29.10.2026, ПРАЙМ
Маркетолог рассказала, как распознать настоящие скидки во время распродаж
Чтобы распознать настоящие скидки во время распродаж, стоит отследить стоимость товара за несколько недель до акций, рассказала маркетолог Людмила Калинина. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:50+0300
2026-10-29T11:50+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чтобы распознать настоящие скидки во время распродаж, стоит отследить стоимость товара за несколько недель до акций, рассказала маркетолог Людмила Калинина. "Главный совет покупателю - отслеживать стоимость товара за несколько недель до распродажи, сравнивать предложения разных продавцов и проверять историю цен. Если товар со скидкой 50% стоит столько же, сколько месяц назад, выгода существует только на рекламном баннере", - сказала она 360.ru. Калинина отметила, что таймеры возле ценников создают ощущение срочности, отметки "осталось две штуки" - дефицита, а счетчики просмотров - социального доказательства. По ее словам, эти инструменты ускоряют принятие решений, особенно когда покупатель боится упустить выгоду. Однако они не гарантируют ни подлинности скидки, ни качества товара.
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192
40
192
40
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5
4.7
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192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
11:50 29.10.2026
 
Маркетолог рассказала, как распознать настоящие скидки во время распродаж

Калинина: чтобы распознать настоящие скидки, надо отследить цену товара за недели до акций

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чтобы распознать настоящие скидки во время распродаж, стоит отследить стоимость товара за несколько недель до акций, рассказала маркетолог Людмила Калинина.
"Главный совет покупателю - отслеживать стоимость товара за несколько недель до распродажи, сравнивать предложения разных продавцов и проверять историю цен. Если товар со скидкой 50% стоит столько же, сколько месяц назад, выгода существует только на рекламном баннере", - сказала она 360.ru.
Калинина отметила, что таймеры возле ценников создают ощущение срочности, отметки "осталось две штуки" - дефицита, а счетчики просмотров - социального доказательства. По ее словам, эти инструменты ускоряют принятие решений, особенно когда покупатель боится упустить выгоду. Однако они не гарантируют ни подлинности скидки, ни качества товара.
 
БизнесОбщество
 
 
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