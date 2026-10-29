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Маркетолог рассказала, как распознать настоящие скидки во время распродаж

Маркетолог рассказала, как распознать настоящие скидки во время распродаж - 29.10.2026, ПРАЙМ

Маркетолог рассказала, как распознать настоящие скидки во время распродаж

Чтобы распознать настоящие скидки во время распродаж, стоит отследить стоимость товара за несколько недель до акций, рассказала маркетолог Людмила Калинина. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:50+0300

2026-10-29T11:50+0300

2026-10-29T11:50+0300

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общество

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чтобы распознать настоящие скидки во время распродаж, стоит отследить стоимость товара за несколько недель до акций, рассказала маркетолог Людмила Калинина. "Главный совет покупателю - отслеживать стоимость товара за несколько недель до распродажи, сравнивать предложения разных продавцов и проверять историю цен. Если товар со скидкой 50% стоит столько же, сколько месяц назад, выгода существует только на рекламном баннере", - сказала она 360.ru. Калинина отметила, что таймеры возле ценников создают ощущение срочности, отметки "осталось две штуки" - дефицита, а счетчики просмотров - социального доказательства. По ее словам, эти инструменты ускоряют принятие решений, особенно когда покупатель боится упустить выгоду. Однако они не гарантируют ни подлинности скидки, ни качества товара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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