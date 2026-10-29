https://1prime.ru/20261029/smartavia-874753248.html

Smartavia получила сертификат на техобслуживание Boeing 737NG

Smartavia получила сертификат на техобслуживание Boeing 737NG - 29.10.2026, ПРАЙМ

Smartavia получила сертификат на техобслуживание Boeing 737NG

Авиакомпания Smartavia получила сертификат на проведение работ по периодическому техобслуживанию Boeing 737NG, сообщила пресс-служба перевозчика. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:37+0300

2026-10-29T12:37+0300

2026-10-29T12:43+0300

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росавиация

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Smartavia получила сертификат на проведение работ по периодическому техобслуживанию Boeing 737NG, сообщила пресс-служба перевозчика. "Компания Smart Technic получила сертификат соответствия министерства транспорта РФ и Росавиации на проведение работ по периодическому техническому обслуживанию воздушных судов Боинг 737NG, согласно требованиям Федеральных авиационных правил", - говорится в сообщении. Сертификат дает право проводить работы по такому виду техобслуживания Boeing 737NG на базе ангарного комплекса в аэропорту Архангельска. В московском аэропорту "Шереметьево" у компании также есть собственная линейная станция по обслуживанию воздушных судов. "Получение сертификата соответствия – важный шаг в расширении наших возможностей. Мы планируем осваивать различные виды ТО на новых типах самолетов и увеличивать портфель заказов за счет других перевозчиков", - сказал генеральный директор компании Smart Technic Михаил Хаустов, его слова приводятся в пресс-релизе. В штат компании входят специалисты, имеющие допуски к выполнению техобслуживания воздушных судов категории А, в которую входят самолеты Boeing 737-600/700/800/900, оснащенные двигателями CFM56. Smart Technic была создана в августе 2025 года в качестве дочерней компании перевозчика Smartavia с целью проведения технического обслуживания самолетного парка авиакомпании. В начале ноября этого года компания приступит к выполнению первого C-Check двух самолетов авиакомпании Smartavia. "Smart Technic уже зарекомендовал себя как надежный провайдер технического обслуживания воздушных судов. Компания помогает нам повысить доступность ВС, особенно, в пиковые периоды, с точки зрения расхода средств и экономии времени. Этот тренд, безусловно, будет востребован и другими авиакомпаниями", - подчеркнул генеральный директор авиакомпании Smartavia Андрей Виниченко, слова которого приводит пресс-служба.

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бизнес, росавиация, аэропорт шереметьево