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Привезенные из-за границы смартфоны будут отключать от сети, пишет РБК

Привезенные из-за границы смартфоны будут отключать от сети, пишет РБК - 29.10.2026, ПРАЙМ

Привезенные из-за границы смартфоны будут отключать от сети, пишет РБК

Минцифры готовит требование об обязательной регистрации IMEI для смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления, пишет РБК со ссылкой на источники. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:39+0300

2026-10-29T14:39+0300

2026-10-29T14:39+0300

технологии

бизнес

россия

смартфоны

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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Минцифры готовит требование об обязательной регистрации IMEI для смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления, пишет РБК со ссылкой на источники.IMEI — это уникальный 15-значный цифровой код, который присваивается каждому мобильному устройству на заводе. Как отмечает издание, зарегистрировать смартфон можно будет на "Госуслугах" в двухнедельный срок, иначе устройство не будет обслуживаться в сетях связи."Требование коснется тех, кто купил телефон за рубежом и самостоятельно ввез его в страну либо приобрел контрафактный аппарат", — подчеркнуло РБК.По словам представителя Минцифры, документ пока проходит обсуждение в аппарате правительства и может быть доработан.Как уточняет издание, работавшие в российских сетях до апреля 2027 года устройства продолжат работать без регистрации, а официально ввезенная ритейлерами техника попадет в базу автоматически. Опрошенные РБК эксперты прогнозируют, что с рынка уйдут до 70% продавцов, работающих с серым импортом, а некоторые модели подорожают до 40% относительно самых доступных предложений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, смартфоны