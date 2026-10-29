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Привезенные из-за границы смартфоны будут отключать от сети, пишет РБК - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Привезенные из-за границы смартфоны будут отключать от сети, пишет РБК
Привезенные из-за границы смартфоны будут отключать от сети, пишет РБК - 29.10.2026, ПРАЙМ
Привезенные из-за границы смартфоны будут отключать от сети, пишет РБК
Минцифры готовит требование об обязательной регистрации IMEI для смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления, пишет РБК со ссылкой на источники. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:39+0300
2026-10-29T14:39+0300
технологии
бизнес
россия
смартфоны
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Минцифры готовит требование об обязательной регистрации IMEI для смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления, пишет РБК со ссылкой на источники.IMEI — это уникальный 15-значный цифровой код, который присваивается каждому мобильному устройству на заводе. Как отмечает издание, зарегистрировать смартфон можно будет на "Госуслугах" в двухнедельный срок, иначе устройство не будет обслуживаться в сетях связи."Требование коснется тех, кто купил телефон за рубежом и самостоятельно ввез его в страну либо приобрел контрафактный аппарат", — подчеркнуло РБК.По словам представителя Минцифры, документ пока проходит обсуждение в аппарате правительства и может быть доработан.Как уточняет издание, работавшие в российских сетях до апреля 2027 года устройства продолжат работать без регистрации, а официально ввезенная ритейлерами техника попадет в базу автоматически. Опрошенные РБК эксперты прогнозируют, что с рынка уйдут до 70% продавцов, работающих с серым импортом, а некоторые модели подорожают до 40% относительно самых доступных предложений.
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технологии, бизнес, россия, смартфоны
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, смартфоны
14:39 29.10.2026
 
Привезенные из-за границы смартфоны будут отключать от сети, пишет РБК

РБК: Минцифры готовит требование об обязательной регистрации IMEI для ввезенных смартфонов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк" Фичер - тени в Москве
 Фичер - тени в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Минцифры готовит требование об обязательной регистрации IMEI для смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления, пишет РБК со ссылкой на источники.
IMEI — это уникальный 15-значный цифровой код, который присваивается каждому мобильному устройству на заводе. Как отмечает издание, зарегистрировать смартфон можно будет на "Госуслугах" в двухнедельный срок, иначе устройство не будет обслуживаться в сетях связи.
"Требование коснется тех, кто купил телефон за рубежом и самостоятельно ввез его в страну либо приобрел контрафактный аппарат", — подчеркнуло РБК.
По словам представителя Минцифры, документ пока проходит обсуждение в аппарате правительства и может быть доработан.
Как уточняет издание, работавшие в российских сетях до апреля 2027 года устройства продолжат работать без регистрации, а официально ввезенная ритейлерами техника попадет в базу автоматически.
Опрошенные РБК эксперты прогнозируют, что с рынка уйдут до 70% продавцов, работающих с серым импортом, а некоторые модели подорожают до 40% относительно самых доступных предложений.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯсмартфоны
 
 
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