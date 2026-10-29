https://1prime.ru/20261029/sovet-874774394.html
Совет директоров РЖД обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние"
Совет директоров РЖД обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние" - 29.10.2026, ПРАЙМ
Совет директоров РЖД обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние"
Совет директоров РЖД 30 октября 2026 года обсудит вопрос об изменении доли компании в НПФ "Благосостояние", сообщила монополия. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:13+0300
2026-10-29T18:13+0300
2026-10-29T18:13+0300
ржд
нпф
нпф благосостояние
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874774394.jpg?1793286799
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Совет директоров РЖД 30 октября 2026 года обсудит вопрос об изменении доли компании в НПФ "Благосостояние", сообщила монополия.
"Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об изменении доли участия ОАО "РЖД" в АО "НПФ "Благосостояние", - говорится в сообщении РЖД.
Актуальная структура собственников на сайте НПФ не раскрывается.
Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" работает на российском финансовом рынке с 1996 года.
Фонд управляет средствами граждан по программе долгосрочных сбережений, негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, нпф, нпф благосостояние
РЖД, НПФ, НПФ Благосостояние
Совет директоров РЖД обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние"
Совет директоров РЖД 30 октября обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние"
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Совет директоров РЖД 30 октября 2026 года обсудит вопрос об изменении доли компании в НПФ "Благосостояние", сообщила монополия.
"Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об изменении доли участия ОАО "РЖД" в АО "НПФ "Благосостояние", - говорится в сообщении РЖД.
Актуальная структура собственников на сайте НПФ не раскрывается.
Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" работает на российском финансовом рынке с 1996 года.
Фонд управляет средствами граждан по программе долгосрочных сбережений, негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.