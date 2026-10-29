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Совет директоров РЖД обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние" - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров РЖД обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние"
Совет директоров РЖД обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние" - 29.10.2026, ПРАЙМ
Совет директоров РЖД обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние"
Совет директоров РЖД 30 октября 2026 года обсудит вопрос об изменении доли компании в НПФ "Благосостояние", сообщила монополия. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:13+0300
2026-10-29T18:13+0300
ржд
нпф
нпф благосостояние
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874774394.jpg?1793286799
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Совет директоров РЖД 30 октября 2026 года обсудит вопрос об изменении доли компании в НПФ "Благосостояние", сообщила монополия. "Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об изменении доли участия ОАО "РЖД" в АО "НПФ "Благосостояние", - говорится в сообщении РЖД. Актуальная структура собственников на сайте НПФ не раскрывается. Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" работает на российском финансовом рынке с 1996 года. Фонд управляет средствами граждан по программе долгосрочных сбережений, негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ржд, нпф, нпф благосостояние
РЖД, НПФ, НПФ Благосостояние
18:13 29.10.2026
 
Совет директоров РЖД обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние"

Совет директоров РЖД 30 октября обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние"

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Совет директоров РЖД 30 октября 2026 года обсудит вопрос об изменении доли компании в НПФ "Благосостояние", сообщила монополия.
"Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об изменении доли участия ОАО "РЖД" в АО "НПФ "Благосостояние", - говорится в сообщении РЖД.
Актуальная структура собственников на сайте НПФ не раскрывается.
Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" работает на российском финансовом рынке с 1996 года.
Фонд управляет средствами граждан по программе долгосрочных сбережений, негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.
 
РЖДНПФНПФ Благосостояние
 
 
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