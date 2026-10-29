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Совет директоров РЖД обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние"

Совет директоров РЖД обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние" - 29.10.2026, ПРАЙМ

Совет директоров РЖД обсудит изменение доли компании в НПФ "Благосостояние"

Совет директоров РЖД 30 октября 2026 года обсудит вопрос об изменении доли компании в НПФ "Благосостояние", сообщила монополия. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:13+0300

2026-10-29T18:13+0300

2026-10-29T18:13+0300

ржд

нпф

нпф благосостояние

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Совет директоров РЖД 30 октября 2026 года обсудит вопрос об изменении доли компании в НПФ "Благосостояние", сообщила монополия. "Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об изменении доли участия ОАО "РЖД" в АО "НПФ "Благосостояние", - говорится в сообщении РЖД. Актуальная структура собственников на сайте НПФ не раскрывается. Негосударственный пенсионный фонд "Благосостояние" работает на российском финансовом рынке с 1996 года. Фонд управляет средствами граждан по программе долгосрочных сбережений, негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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