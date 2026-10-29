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"Сербский список" направит группу для переговоров в США по NIS - 29.10.2026, ПРАЙМ
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"Сербский список" направит группу для переговоров в США по NIS
"Сербский список" направит группу для переговоров в США по NIS - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Сербский список" направит группу для переговоров в США по NIS
Победившее на парламентских выборах в Сербии движение "Сербский список" направит группу для переговоров в США по ситуации вокруг российско-сербской компании... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:48+0300
2026-10-29T16:48+0300
газ
сша
сербия
вашингтон
nis
минфин сша
газпром
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БЕЛГРАД, 29 окт – ПРАЙМ. Победившее на парламентских выборах в Сербии движение "Сербский список" направит группу для переговоров в США по ситуации вокруг российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями, сообщил сооснователь движения, академик Сербской академии наук и искусств Радомир Саичич. NIS ранее США запросила у министерства финансов США очередное продление лицензии на операционную деятельность, которая истекает 30 октября. Контракт на поставки газа в Сербию из РФ истекает 31 декабря. "Наша делегация проведет разговоры в Вашингтоне по решению минфина США и в Москве по газовому контракту для достижения долгосрочных договоренностей", - заявил доктор химических науки и профессор Химического факультета Белградского госуниверситета изданию NIN. NIS получил 30 сентября от Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.
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газ, сша, сербия, вашингтон, nis, минфин сша, газпром
Газ, США, СЕРБИЯ, ВАШИНГТОН, NIS, Минфин США, Газпром
16:48 29.10.2026
 
"Сербский список" направит группу для переговоров в США по NIS

"Сербский список" направит группу для переговоров в США по ситуации с NIS

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БЕЛГРАД, 29 окт – ПРАЙМ. Победившее на парламентских выборах в Сербии движение "Сербский список" направит группу для переговоров в США по ситуации вокруг российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями, сообщил сооснователь движения, академик Сербской академии наук и искусств Радомир Саичич.
NIS ранее США запросила у министерства финансов США очередное продление лицензии на операционную деятельность, которая истекает 30 октября. Контракт на поставки газа в Сербию из РФ истекает 31 декабря.
"Наша делегация проведет разговоры в Вашингтоне по решению минфина США и в Москве по газовому контракту для достижения долгосрочных договоренностей", - заявил доктор химических науки и профессор Химического факультета Белградского госуниверситета изданию NIN.
NIS получил 30 сентября от Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.
 
ГазСШАСЕРБИЯВАШИНГТОНNISМинфин СШАГазпром
 
 
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