https://1prime.ru/20261029/spisok-874770160.html

"Сербский список" направит группу для переговоров в США по NIS

"Сербский список" направит группу для переговоров в США по NIS - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Сербский список" направит группу для переговоров в США по NIS

Победившее на парламентских выборах в Сербии движение "Сербский список" направит группу для переговоров в США по ситуации вокруг российско-сербской компании... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:48+0300

2026-10-29T16:48+0300

2026-10-29T16:48+0300

газ

сша

сербия

вашингтон

nis

минфин сша

газпром

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874770160.jpg?1793281692

БЕЛГРАД, 29 окт – ПРАЙМ. Победившее на парламентских выборах в Сербии движение "Сербский список" направит группу для переговоров в США по ситуации вокруг российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями, сообщил сооснователь движения, академик Сербской академии наук и искусств Радомир Саичич. NIS ранее США запросила у министерства финансов США очередное продление лицензии на операционную деятельность, которая истекает 30 октября. Контракт на поставки газа в Сербию из РФ истекает 31 декабря. "Наша делегация проведет разговоры в Вашингтоне по решению минфина США и в Москве по газовому контракту для достижения долгосрочных договоренностей", - заявил доктор химических науки и профессор Химического факультета Белградского госуниверситета изданию NIN. NIS получил 30 сентября от Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября. Продолжаются переговоры по продаже контрольного пакета в 56,15% акций "Газпром нефти" российско-сербской NIS венгерской нефтегазовой компании MOL.

сша

сербия

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, сша, сербия, вашингтон, nis, минфин сша, газпром