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Кристин Лагард. Биографическая справка

Кристин Лагард. Биографическая справка - 29.10.2026, ПРАЙМ

Кристин Лагард. Биографическая справка

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что подает в отставку и покинет свой пост 7 февраля, говорится в сообщении регулятора. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:33+0300

2026-10-29T14:33+0300

2026-10-29T14:33+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что подает в отставку и покинет свой пост 7 февраля, говорится в сообщении регулятора. Ниже приводится биографическая справка. Кристин Лагард (Christine Lagarde) родилась 1 января 1956 года в Париже. Получила образование в США и Франции. Окончила среднюю школу в Гавре, затем посещала школу Holton Arms School в Бетесде (штат Мэриленд, США). Окончила юридический факультет в университете Париж X (Университет Западный Париж) и получила степень магистра в Институте политических исследований (Political Science Institute) в Экс-ан-Провансе. В 1981 году начала работать в адвокатской конторе Baker & McKenzie в качестве юриста, специализировалась на трудовом законодательстве. С 1995 по 1999 год была членом исполнительного комитета компании. В 1999 году Кристин Лагард был назначена председателем исполнительного комитета Baker & McKenzie, в 2002 году была переизбрана на эту должность. В 2004 году стала председателем стратегического комитета Baker & McKenzie. В 2005 году Кристин Лагард была назначена министром торговли Франции. Затем руководила министерством сельского хозяйства и рыболовства. В качестве министра торговли она поощряла иностранные инвестиции во Францию и открытие новых рынков для французской продукции, особенно в технологическом секторе, помогая экспортерам через механизм Cap Export, который она запустила в сентябре 2005 года. В июне 2007 года была назначена министром экономики и финансов Франции. Она стала первой женщиной в "Большой восьмерке", занявшей эту должность. С июля по декабрь 2008 года – председатель совета министров экономики и финансов Евросоюза Экофин (ECOFIN). 28 июня 2011 года Лагард была избрана главой Международного валютного фонда (МВФ). 5 июля 2011 года она стала одиннадцатым директором-распорядителем МВФ и первой женщиной, назначенной на эту должность. 19 февраля 2016 года была переизбрана на второй пятилетний срок, начиная с 5 июля 2016 года. 16 июля 2019 года стало известно, что Кристин Лагард подала в отставку с поста главы МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). В сентябре 2019 года Лагард покинула МВФ. 18 октября 2019 года саммит Евросоюза утвердил Кристин Лагард новым руководителем Европейского центрального банка с 1 ноября 2019 года. 27 октября 2026 года Кристин Лагард заявила, что подает в отставку и покинет пост главы ЕЦБ 7 февраля 2027 года. В августе 2026 года СМИ сообщали, что Кристин Лагард может быть избрана главой Всемирного экономического форума (ВЭФ). Кристин Лагард неоднократно выступала против зависимости ЕС от США и американской валюты и предлагала активнее расширять торговые и экономические связи с другими регионами мира помимо США. Кристин Лагард - офицер ордена Почетного легиона (2012). Среди ее наград российский орден Дружбы (2010).

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сша, франция, париж, кристин лагард, мвф, ес, ецб