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Акции Caterpillar на предторгах в США дешевеют более чем на 9% - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Акции Caterpillar на предторгах в США дешевеют более чем на 9%
Акции Caterpillar на предторгах в США дешевеют более чем на 9% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Акции Caterpillar на предторгах в США дешевеют более чем на 9%
Акции производителя строительной техники Caterpillar на предторгах в США дешевеют более чем на 9% после публикации квартального отчета, свидетельствуют данные... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:19+0300
2026-10-29T15:19+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Акции производителя строительной техники Caterpillar на предторгах в США дешевеют более чем на 9% после публикации квартального отчета, свидетельствуют данные торгов. На предторгах акции дешевеют на 9,36%, до 646,62 доллара. В среду бумаги закрылись ростом цены на 0,01%, до 713,38 доллара. Ранее в четверг компания отчиталась о финансовых результатах за третий квартал. Выручка Caterpillar за три месяца выросла на 17,3% в годовом выражении, до 20,682 миллиарда долларов, что оказалось выше прогноза в 20,53 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию за квартал достигла 7,2 доллара при прогнозе в 7,03 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции при этом выросла до 7,13 доллара с 4,88 доллара годом ранее. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 42,9% в годовом выражении, до 3,287 миллиарда долларов. Несмотря на сильные результаты, компания не стала повышать годовой прогноз, по-прежнему ожидая роста продаж на 14-19%. Caterpillar Inc. производит землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки, работающие на природном и попутном газе, и другую технику.
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192
40
192
40
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5
4.7
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торги, сша, caterpillar
Торги, США, Caterpillar
15:19 29.10.2026
 
Акции Caterpillar на предторгах в США дешевеют более чем на 9%

Акции Caterpillar на предторгах в США дешевеют более чем на 9%

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Акции производителя строительной техники Caterpillar на предторгах в США дешевеют более чем на 9% после публикации квартального отчета, свидетельствуют данные торгов.
На предторгах акции дешевеют на 9,36%, до 646,62 доллара. В среду бумаги закрылись ростом цены на 0,01%, до 713,38 доллара.
Ранее в четверг компания отчиталась о финансовых результатах за третий квартал. Выручка Caterpillar за три месяца выросла на 17,3% в годовом выражении, до 20,682 миллиарда долларов, что оказалось выше прогноза в 20,53 миллиарда.
Скорректированная прибыль на акцию за квартал достигла 7,2 доллара при прогнозе в 7,03 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции при этом выросла до 7,13 доллара с 4,88 доллара годом ранее. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 42,9% в годовом выражении, до 3,287 миллиарда долларов.
Несмотря на сильные результаты, компания не стала повышать годовой прогноз, по-прежнему ожидая роста продаж на 14-19%.
Caterpillar Inc. производит землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки, работающие на природном и попутном газе, и другую технику.
 
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