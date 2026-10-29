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США и Финляндия подписали два соглашения

США и Финляндия подписали два соглашения - 29.10.2026, ПРАЙМ

США и Финляндия подписали два соглашения

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Финляндии Элина Валтонен подписали два соглашения: о сотрудничестве в сфере критически важных минералов и о... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T17:30+0300

2026-10-29T17:30+0300

2026-10-29T17:30+0300

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ВАШИНГТОН, 29 окт – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Финляндии Элина Валтонен подписали два соглашения: о сотрудничестве в сфере критически важных минералов и о технологическом партнерстве. "Первым мы подпишем рамочное соглашение по критически важным минералам… Затем мы подпишем соглашение о технологическом процветании, которое станет важной вехой в нашем партнерстве в области критически важных и передовых технологий", - заявил Рубио журналистам перед подписанием документов. Рамочное соглашение направлено на обеспечение цепочек поставок критически важных минералов и предполагает переход от простого доступа к сырью к его переработке с созданием более высокой добавленной стоимости. "Это основа технологий… Все - от полупроводников и аккумуляторов до оборонных систем и энергетической инфраструктуры - зависит от этого", - отметил Рубио, говоря о соглашении по критически важным минералам. Говоря о втором соглашении, Рубио отметил, что Финляндия обладает "передовыми компетенциями" в области квантовых технологий, ядерной энергетики и биотехнологий, поэтому партнерство с ней в этих сферах имеет большое значение для США.

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