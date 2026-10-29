https://1prime.ru/20261029/starlink-874742519.html

Эксперт рассказал об уязвимости Starlink

Эксперт рассказал об уязвимости Starlink - 29.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал об уязвимости Starlink

В системе Starlink существует уязвимость, из-за которой модифицированные терминалы работают над территорией России, но глава американской компании Илон Маск не... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:43+0300

2026-10-29T10:43+0300

2026-10-29T10:43+0300

технологии

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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В системе Starlink существует уязвимость, из-за которой модифицированные терминалы работают над территорией России, но глава американской компании Илон Маск не закрывает ее, хотя для этого достаточно программного обновления, заявил РИА Новости главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "Для этого не требуется менять работу всей спутниковой группировки, достаточно программно прекратить обслуживание терминалов, которые, находясь над территорией Российской Федерации или, например, Китая, сообщают системе, что находятся в другом месте", — сказал Кузякин. Ранее он рассказывал агентству, что Starlink официально не предназначен для работы на территории России, однако модифицированные терминалы могут получать доступ к связи, сообщая системе неверные координаты о своем местоположении. "Систему Starlink взломали таким образом, что терминал обманывает ее о своем местоположении, но при этом продолжает работать со спутниковой группировкой. Компания Starlink об этом знает, но такие терминалы продолжают работать", — отметил эксперт. По словам Кузякина, спутники Starlink сами знают свое местоположение, что позволяет сопоставлять его с координатами, которые передает подключенный терминал. "Спутник, пролетая над нашей территорией, прекрасно знает, что терминал передает ложные координаты, и отключить его, конечно, может. Это дыра в безопасности Starlink, которую нужно просто закрыть. Это даже не "рубильник", а просто патч безопасности", — пояснил он. Кузякин считает, что SpaceX знает о возможности работы таких терминалов, но не закрывает эту уязвимость. "Маск не хочет стать официальным участником конфликта, с одной стороны, а с другой стороны, все равно это делает, но делает через ту дыру в безопасности, которую не закрывает, хитрый маневр получается", — объяснил эксперт. Он назвал такую ситуацию косвенным участием в ударах по России и добавил, что Россия применяет средства противодействия Starlink. По его словам, на текущий момент с этой задачей справляется комплекс "Волна-Купол-Гарант". На этой неделе Маск заявил, что система связи Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для наступательных ударов, иначе спутники могут стать целью для ответного удара. При этом американский предприниматель признавал, что SpaceX сделала для обороны Украины гораздо больше, чем любая другая частная компания на Земле, и подчеркивал, что если отключить Киеву Starlink, украинская линия фронта немедленно рухнет. В октябре украинские официальные лица заявляли, что работа Starshield — военной версии Starlink — была существенно ограничена. Так, Владимир Зеленский 19 октября заявлял, что терминалы спутниковой связи работают с ограничениями. Позже, в субботу, он сообщил, что работа системы Starlink и ее военной версии Starshield на Украине восстановлена, они функционируют на необходимой для ВСУ скорости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, украина, китай, владимир зеленский, starlink, spacex, всу