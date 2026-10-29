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Теракт против Starlink: Литва обвинила двух немцев в поджоге инфраструктуры
Теракт против Starlink: Литва обвинила двух немцев в поджоге инфраструктуры - 29.10.2026, ПРАЙМ
Теракт против Starlink: Литва обвинила двух немцев в поджоге инфраструктуры
Двум подозреваемым в поджоге спутниковой инфраструктуры Starlink в Вильнюсе предъявили обвинение в терроризме, сообщается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:26+0300
2026-10-29T15:26+0300
2026-10-29T15:26+0300
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Двум подозреваемым в поджоге спутниковой инфраструктуры Starlink в Вильнюсе предъявили обвинение в терроризме, сообщается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры Литвы.По информации ведомства, подозреваемые, проживающие в Германии, ранее были задержаны там по запросу Болгарии в рамках отдельного расследования поджога инфраструктуры Starlink. Один из них имеет турецкое и немецкое гражданство, а другой — сербское и немецкое.Прокурор вынес постановления о признании двух лиц подозреваемыми в создании организованной террористической группы и участии в ее деятельности, а также въезд в страну в террористических целях и совершении террористического акта, который мог повлечь за собой тяжкие последствия.Литовский новостной портал Delfi 18 октября сообщил со ссылкой на премьер-министра республики Миндаугаса Синкявичюса о попытке поджога предприятия, где хранится оборудование Starlink. На следующий день в рамках комиссии по национальной безопасности он назвал произошедшее диверсией.
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технологии, литва, starlink, вильнюс, общество , германия
Технологии, ЛИТВА, Starlink, Вильнюс, Общество , ГЕРМАНИЯ
Теракт против Starlink: Литва обвинила двух немцев в поджоге инфраструктуры
Прокуратура Литвы обвинила в терроризме двух подозреваемых в поджоге объекта Starlink
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ.
Двум подозреваемым в поджоге спутниковой инфраструктуры Starlink в Вильнюсе предъявили обвинение в терроризме, сообщается в пресс-релизе
Генеральной прокуратуры Литвы.
По информации ведомства, подозреваемые, проживающие в Германии, ранее были задержаны там по запросу Болгарии в рамках отдельного расследования поджога инфраструктуры Starlink. Один из них имеет турецкое и немецкое гражданство, а другой — сербское и немецкое.
Прокурор вынес постановления о признании двух лиц подозреваемыми в создании организованной террористической группы и участии в ее деятельности, а также въезд в страну в террористических целях и совершении террористического акта, который мог повлечь за собой тяжкие последствия.
Литовский новостной портал Delfi 18 октября сообщил со ссылкой на премьер-министра республики Миндаугаса Синкявичюса о попытке поджога предприятия, где хранится оборудование Starlink. На следующий день в рамках комиссии по национальной безопасности он назвал произошедшее диверсией.