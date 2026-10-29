https://1prime.ru/20261029/strahovschiki-874755763.html

Страховщики предложили расширить страхование бизнеса

Страховщики предложили расширить страхование бизнеса - 29.10.2026, ПРАЙМ

Страховщики предложили расширить страхование бизнеса

Страховщики предложили расширить обязательное и вмененное страхование ответственности бизнеса с одновременной отменой части проверок со стороны... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:04+0300

2026-10-29T13:04+0300

2026-10-29T13:04+0300

бизнес

финансы

евгений уфимцев

всс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874755763.jpg?1793268290

МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Страховщики предложили расширить обязательное и вмененное страхование ответственности бизнеса с одновременной отменой части проверок со стороны контрольно-надзорных органов, заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, выступая на форуме лидеров страхового рынка. "В части корпоративного страхования сейчас как раз идет диалог, и задачи ставятся в части трансформации возможностей по замене контрольно-надзорной деятельности государства на различные виды обязательного страхования или вмененного страхования ответственности", - сказал Уфимцев. "Я думаю, это правильное направление. Примеры того же страхования ответственности опасных объектов показывают, что страховщики могут с этим справляться", - добавил он. Глава ВСС отметил, что работа предприятий в России сейчас по многим направлениям контролируется государством. "Затраты государства на контроль за деятельностью общепита, торговых организаций, в части пожарного, какого-то обеспечения и прочее, составляют очень большие суммы. Более 300 миллиардов рублей государство тратит на разных инспекторов, проверяющих, которые следят за этим", - сказал он. Расширение страховых возможностей в корпоративном секторе, по его мнению, позволили существенно сократить эти затраты. Например, речь идет о том, чтобы страховщики могли оценивать систему пожарной безопасности на предприятиях и в зависимости от этого устанавливать страховой тариф. "Когда плохая система пожарной безопасности - высокий тариф. Извини, трансформируйся, ставь нормальную пожарно-безопасную систему, ставь датчики, которые будут реагировать, и тогда страховщики проверят тебя и понизят тариф. То есть, не через надзорную деятельность, а через рисковый подход стимулировать организации проводить у себя определенные действия", - пояснил он. Кроме того, Уфимцев отметил, что сейчас контрольные органы, как правило, проводят проверки уже после того, как что-то случилось. "Потребитель остается с этой организацией, которую, может, некачественно проверили, один на один, и получить компенсацию за вред жизни, здоровью, своему имуществу, ему крайне затруднительно. Страхование решает эти темы", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, евгений уфимцев, всс