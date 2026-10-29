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Страховщики назвали самые крупные выплаты при заливе соседских квартир - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Страховщики назвали самые крупные выплаты при заливе соседских квартир
Страховщики назвали самые крупные выплаты при заливе соседских квартир - 29.10.2026, ПРАЙМ
Страховщики назвали самые крупные выплаты при заливе соседских квартир
Самая большая выплата по страховому договору гражданской ответственности за залив соседских квартир составила более 13,6 миллиона рублей, рассказал РИА... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:45+0300
2026-10-29T10:45+0300
недвижимость
россия
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Самая большая выплата по страховому договору гражданской ответственности за залив соседских квартир составила более 13,6 миллиона рублей, рассказал РИА Недвижимость управляющий директор "Ренессанс страхования" Артем Искра. "За всю историю наблюдений - страховой случай в 2022 году в комплексе "Москва-Сити", где во время ремонта в одной из квартир произошел срыв батареи и залив нескольких квартир снизу. Компенсация по полису гражданской ответственности владельца квартиры, где велся ремонт, составила более 13,6 миллиона рублей", - отметил он. Начальник управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ "Ингосстраха" Николай Цветницкий рассказал, что в 2026 году соседи получили 1,2 миллиона рублей за поврежденную отделку в квартире в Москве. Она пострадала из-за аварии спринклерного оросителя в ходе проведения строительно-монтажных работ в жилом помещении наверху. В "Согласии" наибольшая выплаченная пострадавшим соседям сумма составила более 1,1 миллиона рублей, привел данные замдиректора департамента урегулирования убытков по корпоративным видам страхования компании Алексей Косенцов. Случай произошел в 2025 году. Квартиру в Москве залило из-за потери герметичности в системе отопления. В помещении снизу были повреждены потолки, стены, полы, мебель.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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недвижимость, россия
Недвижимость, РОССИЯ
10:45 29.10.2026
 
Страховщики назвали самые крупные выплаты при заливе соседских квартир

Самая большая выплата по страховке за залив соседских квартир составила 13,6 млн рублей

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Самая большая выплата по страховому договору гражданской ответственности за залив соседских квартир составила более 13,6 миллиона рублей, рассказал РИА Недвижимость управляющий директор "Ренессанс страхования" Артем Искра.
"За всю историю наблюдений - страховой случай в 2022 году в комплексе "Москва-Сити", где во время ремонта в одной из квартир произошел срыв батареи и залив нескольких квартир снизу. Компенсация по полису гражданской ответственности владельца квартиры, где велся ремонт, составила более 13,6 миллиона рублей", - отметил он.
Начальник управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ "Ингосстраха" Николай Цветницкий рассказал, что в 2026 году соседи получили 1,2 миллиона рублей за поврежденную отделку в квартире в Москве. Она пострадала из-за аварии спринклерного оросителя в ходе проведения строительно-монтажных работ в жилом помещении наверху.
В "Согласии" наибольшая выплаченная пострадавшим соседям сумма составила более 1,1 миллиона рублей, привел данные замдиректора департамента урегулирования убытков по корпоративным видам страхования компании Алексей Косенцов. Случай произошел в 2025 году. Квартиру в Москве залило из-за потери герметичности в системе отопления. В помещении снизу были повреждены потолки, стены, полы, мебель.
 
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