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Страны Африки заинтересовал опыт России по цифровизации в транспорте

Страны Африки заинтересовал опыт России по цифровизации в транспорте - 29.10.2026, ПРАЙМ

Страны Африки заинтересовал опыт России по цифровизации в транспорте

Страны Африки интересуются опытом России в транспорте в части смарт-систем, цифровизации транспорта, работы в рамках логистических цепочек и нормативной базы,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:11+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Страны Африки интересуются опытом России в транспорте в части смарт-систем, цифровизации транспорта, работы в рамках логистических цепочек и нормативной базы, сообщил замминистра транспорта России Дмитрий Зверев. Он выступил на экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка. "Очень от многих коллег за эти два дня мы получили запрос на смарт-системы, на цифровизацию транспорта, на готовность работать в рамках логистических цепочек, на признание документов, а в случае отсутствия таковых, по сути дела, передача нашего опыта и полноценной нашей нормативной базы для того, чтобы она была просто принята в стране, и это создало бы четкий, понятный механизм работы российского бизнеса с партнерами африканских стран", - сказал Зверев. Здесь, сказал он, обращаясь к участникам сессии, не только представители регуляторов, но в качестве участников панельной дискуссии, безусловно, и бизнес. "И бизнес уже покажет, наверное, четкие, понятные шаги как раз во взаимодействии с бизнесом стран Африки, и пожелаем, чтобы эти контакты действительно состоялись и принесли успех", - резюмировал замминистра. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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бизнес, технологии, россия, африка, москва