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Red Wings отсудила 35 миллионов рублей у поставщика - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Red Wings отсудила 35 миллионов рублей у поставщика
Red Wings отсудила 35 миллионов рублей у поставщика - 29.10.2026, ПРАЙМ
Red Wings отсудила 35 миллионов рублей у поставщика
Арбитражный суд Москвы по иску российской авиакомпании Red Wings взыскал около 35 миллионов рублей с поставщика услуг технической поддержки оборудования ООО... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:56+0300
2026-10-29T11:06+0300
бизнес
финансы
red wings
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874743545.jpg?1793261208
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску российской авиакомпании Red Wings взыскал около 35 миллионов рублей с поставщика услуг технической поддержки оборудования ООО "Айтикост", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Стороны в сентябре прошлого года заключили договор, по которому ответчик обязался поставить истцу сертификаты на техподдержку оборудования российских компаний Eltex, "Сайбер Электро", DEPO Computers и VMmanager. Компания "Сайбер Электро" производит источники бесперебойного питания, Eltex – сетевое оборудование, DEPO Computers – компьютерное, а VMmanager – разработчик программного обеспечения. Авиакомпания заплатила по договору около 43 миллионов рублей. Договором было предусмотрено право заказчика отказаться от его исполнения в одностороннем порядке. В декабре Red Wings сообщила поставщику, что необходимость в услугах у нее отпала, и попросила вернуть неотработанный аванс. "Айтикост" отказался возвращать деньги. В суде компания заявила, что полностью исполнила обязательства по договору поставки сертификатов. Истец же заявил, что имел место смешанный договор – поставки и оказания услуг. По закону заказчик имеет право отказаться от исполнения договора оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Суд согласился с доводами истца, что "сами по себе сертификаты не представляют самостоятельной потребительской ценности как товар", они лишь подтверждают право на получение технического обслуживания оборудования. Суд взыскал с ответчика полученную им по договору сумму за вычетом платы за оказание услуг с сентября по декабрь.
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бизнес, финансы, red wings
Бизнес, Финансы, Red Wings
10:56 29.10.2026 (обновлено: 11:06 29.10.2026)
 
Red Wings отсудила 35 миллионов рублей у поставщика

Суд взыскал 35 миллионов рублей с поставщика услуг техподдержки оборудования для Red Wing

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску российской авиакомпании Red Wings взыскал около 35 миллионов рублей с поставщика услуг технической поддержки оборудования ООО "Айтикост", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Стороны в сентябре прошлого года заключили договор, по которому ответчик обязался поставить истцу сертификаты на техподдержку оборудования российских компаний Eltex, "Сайбер Электро", DEPO Computers и VMmanager.
Компания "Сайбер Электро" производит источники бесперебойного питания, Eltex – сетевое оборудование, DEPO Computers – компьютерное, а VMmanager – разработчик программного обеспечения.
Авиакомпания заплатила по договору около 43 миллионов рублей. Договором было предусмотрено право заказчика отказаться от его исполнения в одностороннем порядке. В декабре Red Wings сообщила поставщику, что необходимость в услугах у нее отпала, и попросила вернуть неотработанный аванс.
"Айтикост" отказался возвращать деньги. В суде компания заявила, что полностью исполнила обязательства по договору поставки сертификатов. Истец же заявил, что имел место смешанный договор – поставки и оказания услуг. По закону заказчик имеет право отказаться от исполнения договора оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Суд согласился с доводами истца, что "сами по себе сертификаты не представляют самостоятельной потребительской ценности как товар", они лишь подтверждают право на получение технического обслуживания оборудования. Суд взыскал с ответчика полученную им по договору сумму за вычетом платы за оказание услуг с сентября по декабрь.
 
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