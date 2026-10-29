https://1prime.ru/20261029/sud-874749575.html

"Белаз" отсудил компенсацию за продажу сборной модели своего самосвала

"Белаз" отсудил компенсацию за продажу сборной модели своего самосвала - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Белаз" отсудил компенсацию за продажу сборной модели своего самосвала

Арбитражный суд Москвы по иску "Белаза" взыскал 15 тысяч рублей компенсации с издательства "Цейхгауз", продававшего на маркетплейсе сборную модель самосвала... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:57+0300

2026-10-29T11:57+0300

2026-10-29T12:01+0300

бизнес

россия

белаз

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску "Белаза" взыскал 15 тысяч рублей компенсации с издательства "Цейхгауз", продававшего на маркетплейсе сборную модель самосвала белорусского автопроизводителя, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Сборная модель "Карьерный самосвал БелАЗ -7522" была маркирована товарным знаком истца, имеющим статус общеизвестного в России, при этом правообладатель своего разрешения на использование бренда не давал. Суд признал факт нарушения продавцом прав истца. Вместе с тем при определении размера компенсации суд пришел к выводу, что "правонарушение не носило грубый характер", а использование интеллектуальной собственности истца "не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика". Кроме того, суд принял во внимание, что ответчик, получив от "Белаза" претензию, принес ему свои извинения и удалил предложение к продаже спорного товара с сайта маркетплейса. В результате с продавца было взыскано 15 тысяч рублей, а не 50 тысяч, как просил правообладатель.

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бизнес, россия, белаз