https://1prime.ru/20261029/sud-874785071.html

Суд рассмотрит протокол в отношении TikTok 10 ноября

Суд рассмотрит протокол в отношении TikTok 10 ноября - 29.10.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит протокол в отношении TikTok 10 ноября

Таганский суд Москвы 10 ноября рассмотрит протокол в отношении TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора, говорится в судебных материалах в распоряжении... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T21:16+0300

2026-10-29T21:16+0300

2026-10-29T21:16+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы 10 ноября рассмотрит протокол в отношении TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости. В них указано, что протокол в отношении TikTok Pte. Ltd. составили по статье 19.7.10-4 КоАП (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи). За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 4 до 6 миллионов рублей. Кроме того, на компанию составили два протокола за неудаление информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ), а также протокол за неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга или принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации (часть 2 статьи 13.50 КоАП РФ). В настоящий момент они зарегистрированы, но пока не приняты к производству, следует из материалов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40