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В Ормузском проливе загорелось судно
В Ормузском проливе загорелось судно - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Ормузском проливе загорелось судно
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о возгорании на судне, находящемся в Ормузском проливе у берегов Омана. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:03+0300
2026-10-29T11:03+0300
2026-10-29T11:03+0300
ормузский пролив
оман
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874744438.jpg?1793260986
ЛОНДОН, 29 окт - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о возгорании на судне, находящемся в Ормузском проливе у берегов Омана. "UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе в девяти морских милях к северу от Эль-Хасаба, Оман. Капитан судна третьей стороны сообщил о том, что заметил другое горящее судно", - говорится в сообщении управления. Как отметили в организации, к настоящему моменту нет данных об ущербе или воздействии на окружающую среду, а состояние экипажа остается неизвестным.
ормузский пролив
оман
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ормузский пролив, оман
В Ормузском проливе загорелось судно
UKMTO сообщило о возгорании на судне в Ормузском проливе у берегов Омана
ЛОНДОН, 29 окт - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о возгорании на судне, находящемся в Ормузском проливе у берегов Омана.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе в девяти морских милях к северу от Эль-Хасаба, Оман. Капитан судна третьей стороны сообщил о том, что заметил другое горящее судно", - говорится в сообщении управления.
Как отметили в организации, к настоящему моменту нет данных об ущербе или воздействии на окружающую среду, а состояние экипажа остается неизвестным.