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В Ормузском проливе загорелось судно

В Ормузском проливе загорелось судно - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Ормузском проливе загорелось судно

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о возгорании на судне, находящемся в Ормузском проливе у берегов Омана. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:03+0300

2026-10-29T11:03+0300

2026-10-29T11:03+0300

ормузский пролив

оман

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874744438.jpg?1793260986

ЛОНДОН, 29 окт - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о возгорании на судне, находящемся в Ормузском проливе у берегов Омана. "UKMTO получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе в девяти морских милях к северу от Эль-Хасаба, Оман. Капитан судна третьей стороны сообщил о том, что заметил другое горящее судно", - говорится в сообщении управления. Как отметили в организации, к настоящему моменту нет данных об ущербе или воздействии на окружающую среду, а состояние экипажа остается неизвестным.

ормузский пролив

оман

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ормузский пролив, оман