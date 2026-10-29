https://1prime.ru/20261029/svo-874787731.html

На ветеранов СВО и многодетных направят средства на соцконтракт в 2027 году

На ветеранов СВО и многодетных направят средства на соцконтракт в 2027 году - 29.10.2026, ПРАЙМ

На ветеранов СВО и многодетных направят средства на соцконтракт в 2027 году

Федеральные средства на соцконтракт в 2027 году направят на ветеранов специальной военной операции и многодетных, сообщили в пресс-службе Минтруда России. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T22:13+0300

2026-10-29T22:13+0300

2026-10-29T22:13+0300

россия

общество

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Федеральные средства на соцконтракт в 2027 году направят на ветеранов специальной военной операции и многодетных, сообщили в пресс-службе Минтруда России. "В 2027 году федеральные средства на социальный контракт будут направлены на поддержку двух категорий получателей – многодетные семьи с невысокими доходами и участников специальной военной операции. Проект соответствующего постановления размещен для общественного обсуждения", - говорится в сообщении. Социальный контракт — это соглашение, по которому государство выделяет гражданину средства на запуск своего дела, развитие хозяйства, поиск работы или преодоление трудной жизненной ситуации.

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