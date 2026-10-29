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На ветеранов СВО и многодетных направят средства на соцконтракт в 2027 году
На ветеранов СВО и многодетных направят средства на соцконтракт в 2027 году - 29.10.2026, ПРАЙМ
На ветеранов СВО и многодетных направят средства на соцконтракт в 2027 году
Федеральные средства на соцконтракт в 2027 году направят на ветеранов специальной военной операции и многодетных, сообщили в пресс-службе Минтруда России. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T22:13+0300
2026-10-29T22:13+0300
2026-10-29T22:13+0300
россия
общество
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Федеральные средства на соцконтракт в 2027 году направят на ветеранов специальной военной операции и многодетных, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
"В 2027 году федеральные средства на социальный контракт будут направлены на поддержку двух категорий получателей – многодетные семьи с невысокими доходами и участников специальной военной операции. Проект соответствующего постановления размещен для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.
Социальный контракт — это соглашение, по которому государство выделяет гражданину средства на запуск своего дела, развитие хозяйства, поиск работы или преодоление трудной жизненной ситуации.
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россия, общество
На ветеранов СВО и многодетных направят средства на соцконтракт в 2027 году
Минтруд: средства на соцконтракт в 2027 году направят на ветеранов СВО и многодетных
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Федеральные средства на соцконтракт в 2027 году направят на ветеранов специальной военной операции и многодетных, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
"В 2027 году федеральные средства на социальный контракт будут направлены на поддержку двух категорий получателей – многодетные семьи с невысокими доходами и участников специальной военной операции. Проект соответствующего постановления размещен для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.
Социальный контракт — это соглашение, по которому государство выделяет гражданину средства на запуск своего дела, развитие хозяйства, поиск работы или преодоление трудной жизненной ситуации.