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Uzbekistan airports предоставит S7 техническую посадку в Термезе

Uzbekistan airports предоставит S7 техническую посадку в Термезе - 29.10.2026, ПРАЙМ

Uzbekistan airports предоставит S7 техническую посадку в Термезе

АО Uzbekistan airports с 30 октября предоставит авиакомпании S7 ("Сибирь") техническую посадку в Термезе для дозаправки рейса Новосибирск — Мале — Новосибирск,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:05+0300

2026-10-29T16:05+0300

2026-10-29T16:05+0300

бизнес

новосибирск

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 окт – ПРАЙМ. АО Uzbekistan airports с 30 октября предоставит авиакомпании S7 ("Сибирь") техническую посадку в Термезе для дозаправки рейса Новосибирск — Мале — Новосибирск, сообщает пресс-служба узбекистанской компании. "С 30 октября S7 Airlines начинает выполнять рейсы по маршруту Новосибирск — Мале — Новосибирск с технической посадкой в аэропорту Термеза. Здесь воздушные суда будут проходить дозаправку и наземное обслуживание", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports. Стороны на встрече в Ташкенте также рассмотрели возможность открытия прямого регулярного авиасообщения между Новосибирском и Термезом и увеличения частоты полетов по действующему маршруту Новосибирск — Фергана. "Еще одно направление сотрудничества — использование аэропорта Термеза для технических посадок на других международных маршрутах S7 Airlines. Этот вопрос находится на стадии проработки", - отмечается в сообщении. Обслуживание рейсов российской авиакомпании позволит увеличить загрузку инфраструктуры аэропорта Термеза, объемы поставок авиационного топлива, а также развивать обслуживание транзитных рейсов, добавили в Uzbekistan airports.

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бизнес, новосибирск, ташкент