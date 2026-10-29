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Uzbekistan airports предоставит S7 техническую посадку в Термезе - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Uzbekistan airports предоставит S7 техническую посадку в Термезе
Uzbekistan airports предоставит S7 техническую посадку в Термезе - 29.10.2026, ПРАЙМ
Uzbekistan airports предоставит S7 техническую посадку в Термезе
АО Uzbekistan airports с 30 октября предоставит авиакомпании S7 ("Сибирь") техническую посадку в Термезе для дозаправки рейса Новосибирск — Мале — Новосибирск,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:05+0300
2026-10-29T16:05+0300
бизнес
новосибирск
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 окт – ПРАЙМ. АО Uzbekistan airports с 30 октября предоставит авиакомпании S7 ("Сибирь") техническую посадку в Термезе для дозаправки рейса Новосибирск — Мале — Новосибирск, сообщает пресс-служба узбекистанской компании. "С 30 октября S7 Airlines начинает выполнять рейсы по маршруту Новосибирск — Мале — Новосибирск с технической посадкой в аэропорту Термеза. Здесь воздушные суда будут проходить дозаправку и наземное обслуживание", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports. Стороны на встрече в Ташкенте также рассмотрели возможность открытия прямого регулярного авиасообщения между Новосибирском и Термезом и увеличения частоты полетов по действующему маршруту Новосибирск — Фергана. "Еще одно направление сотрудничества — использование аэропорта Термеза для технических посадок на других международных маршрутах S7 Airlines. Этот вопрос находится на стадии проработки", - отмечается в сообщении. Обслуживание рейсов российской авиакомпании позволит увеличить загрузку инфраструктуры аэропорта Термеза, объемы поставок авиационного топлива, а также развивать обслуживание транзитных рейсов, добавили в Uzbekistan airports.
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бизнес, новосибирск, ташкент
Бизнес, НОВОСИБИРСК, Ташкент
16:05 29.10.2026
 
Uzbekistan airports предоставит S7 техническую посадку в Термезе

Uzbekistan airports предоставит S7 техническую посадку в Термезе

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ТАШКЕНТ, 29 окт – ПРАЙМ. АО Uzbekistan airports с 30 октября предоставит авиакомпании S7 ("Сибирь") техническую посадку в Термезе для дозаправки рейса Новосибирск — Мале — Новосибирск, сообщает пресс-служба узбекистанской компании.
"С 30 октября S7 Airlines начинает выполнять рейсы по маршруту Новосибирск — Мале — Новосибирск с технической посадкой в аэропорту Термеза. Здесь воздушные суда будут проходить дозаправку и наземное обслуживание", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan airports.
Стороны на встрече в Ташкенте также рассмотрели возможность открытия прямого регулярного авиасообщения между Новосибирском и Термезом и увеличения частоты полетов по действующему маршруту Новосибирск — Фергана.
"Еще одно направление сотрудничества — использование аэропорта Термеза для технических посадок на других международных маршрутах S7 Airlines. Этот вопрос находится на стадии проработки", - отмечается в сообщении.
Обслуживание рейсов российской авиакомпании позволит увеличить загрузку инфраструктуры аэропорта Термеза, объемы поставок авиационного топлива, а также развивать обслуживание транзитных рейсов, добавили в Uzbekistan airports.
 
БизнесНОВОСИБИРСКТашкент
 
 
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