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В России построили первые двигатели для водородного поезда

В России построили первые двигатели для водородного поезда - 29.10.2026, ПРАЙМ

В России построили первые двигатели для водородного поезда

Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил первые двигатели для первого отечественного водородного поезда, сообщила компания. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:38+0300

2026-10-29T11:38+0300

2026-10-29T11:39+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил первые двигатели для первого отечественного водородного поезда, сообщила компания. "В ТМХ построили первые двигатели для водородного поезда... ТМХ-Электротех" (входит в состав компании "ТМХ-Энергетические решения") передал на сертификационные испытания опытный образец тягового электродвигателя ДТА-380А. Новая электрическая машина мощностью 380 кВт предназначена для первого в России поезда с водородными топливными элементами модели 62-4584", - говорится в сообщении ТМХ в четверг. Для серийного выпуска двигателей новой модели на предприятии была проведена технологическая подготовка производства и изготовлено 10 опытных образцов, 8 из которых переданы на Тверской вагоностроительный завод (входит в ТМХ) для сборки опытного состава. Ранее двигатели успешно прошли предварительные испытания, отмечает ТМХ. Поезд на водородных топливных элементах ориентирован на неэлектрифицированные магистрали. В сравнении с дизельным пригородным подвижным составом, используемым на таких участках, водородный поезд оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду – выхлоп его силовой установки представляет собой водяной пар. Водородный поезд строят предприятия "Трансмашхолдинга" совместно с РЖД и правительством Сахалинской области при поддержке Минпромторга России. Состав предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети и не имеет аналогов на пространстве колеи 1520 миллиметров. Он не будет производить вредных выбросов в атмосферу – выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар. Запас хода трехвагонного состава на водороде планируется на уровне 725 километров. Получение сертификата и запуск на Сахалине в тестовую эксплуатацию ожидаются в 2027 году, сообщали РЖД ранее в октябре.

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