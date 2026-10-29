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Во Франции пообещали заметное снижение цен на топливо - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Во Франции пообещали заметное снижение цен на топливо
Во Франции пообещали заметное снижение цен на топливо - 29.10.2026, ПРАЙМ
Во Франции пообещали заметное снижение цен на топливо
Цены на топливо на заправках Франции должны заметно снизиться уже на следующей неделе, заявила в четверг официальный представитель французского кабмина Мод... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:44+0300
2026-10-29T12:44+0300
франция
топливо
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ПАРИЖ, 29 окт – ПРАЙМ. Цены на топливо на заправках Франции должны заметно снизиться уже на следующей неделе, заявила в четверг официальный представитель французского кабмина Мод Брежон. Ранее власти Франции анонсировали высвобождение из резервов 10 миллионов баррелей дизтоплива на внутренний рынок для снижения цен. "На следующей неделе мы увидим заметное понижение цен на заправках, и мы обеспечим, чтобы все дистрибьюторы его применили, чтобы это произошло на всех заправочных станциях, в том числе на независимых и более изолированных", - сказала Брежон в интервью телеканалу BFMTV. В сентябре стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составила 2,2 евро, что также стало максимумом. Глава минфина страны Ролан Лескюр заявил, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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франция, топливо
ФРАНЦИЯ, топливо
12:44 29.10.2026
 
Во Франции пообещали заметное снижение цен на топливо

Правительство Франции пообещало заметное снижение цен на топливо на следующей неделе

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ПАРИЖ, 29 окт – ПРАЙМ. Цены на топливо на заправках Франции должны заметно снизиться уже на следующей неделе, заявила в четверг официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
Ранее власти Франции анонсировали высвобождение из резервов 10 миллионов баррелей дизтоплива на внутренний рынок для снижения цен.
"На следующей неделе мы увидим заметное понижение цен на заправках, и мы обеспечим, чтобы все дистрибьюторы его применили, чтобы это произошло на всех заправочных станциях, в том числе на независимых и более изолированных", - сказала Брежон в интервью телеканалу BFMTV.
В сентябре стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Средняя цена на бензин составила 2,2 евро, что также стало максимумом. Глава минфина страны Ролан Лескюр заявил, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
ФРАНЦИЯтопливо
 
 
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