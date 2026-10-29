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Торговля между Россией и Африкой развивается, считает эксперт

Торговля между Россией и Африкой развивается, считает эксперт - 29.10.2026, ПРАЙМ

Торговля между Россией и Африкой развивается, считает эксперт

Торговля между Россией и Африкой активно развивается, на континенте появляется все больше российских торговых представителей, однако нельзя концентрироваться... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:38+0300

2026-10-29T13:38+0300

2026-10-29T13:38+0300

россия

бизнес

африка

москва

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Торговля между Россией и Африкой активно развивается, на континенте появляется все больше российских торговых представителей, однако нельзя концентрироваться только на торговле, российским компаниям надо глубже проникать на африканский рынок, локализовывать производства, создавать совместные предприятия, такое мнение высказал РИА Новости президент Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд. "Торговля между РФ и Африкой активно развивается... В Африке все больше появляется российских торговых представителей, которые предлагают своим африканским партнерам самый широкий спектр товаров. Это и удобрения, и сельхозпродукция, и продукция машиностроения, включая, например, тракторы", - отметил собеседник агентства в кулуарах Третьего саммита и экономического и гуманитарного форума Россия-Африка. Однако не стоит сводить экономические отношения России с Африкой исключительно к торговле, уверен Гоуенд. "Российский бизнес должен идти дальше и глубже, надо заниматься инвестициями, локализовывать свои производства, создавать совместные предприятия в странах континента. Это очень перспективное направление, потому, что Африка заинтересована во всем этом", - подчеркнул глава Африканского бизнес-клуба в РФ. Он также отметил, что присутствие российского бизнеса в Африке пока еще недостаточно широкое, особенно в сравнении с китайским, американским и европейским. "Причина, на мой взгляд, в том, что предприниматели России еще не осознали, насколько разнообразен и богат рынок стран Африки", - добавил Гоуенд. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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