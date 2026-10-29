Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговля между Россией и Африкой развивается, считает эксперт - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/torgovlja-874757587.html
Торговля между Россией и Африкой развивается, считает эксперт
Торговля между Россией и Африкой развивается, считает эксперт - 29.10.2026, ПРАЙМ
Торговля между Россией и Африкой развивается, считает эксперт
Торговля между Россией и Африкой активно развивается, на континенте появляется все больше российских торговых представителей, однако нельзя концентрироваться... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:38+0300
2026-10-29T13:38+0300
россия
бизнес
африка
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874757587.jpg?1793270313
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Торговля между Россией и Африкой активно развивается, на континенте появляется все больше российских торговых представителей, однако нельзя концентрироваться только на торговле, российским компаниям надо глубже проникать на африканский рынок, локализовывать производства, создавать совместные предприятия, такое мнение высказал РИА Новости президент Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд. "Торговля между РФ и Африкой активно развивается... В Африке все больше появляется российских торговых представителей, которые предлагают своим африканским партнерам самый широкий спектр товаров. Это и удобрения, и сельхозпродукция, и продукция машиностроения, включая, например, тракторы", - отметил собеседник агентства в кулуарах Третьего саммита и экономического и гуманитарного форума Россия-Африка. Однако не стоит сводить экономические отношения России с Африкой исключительно к торговле, уверен Гоуенд. "Российский бизнес должен идти дальше и глубже, надо заниматься инвестициями, локализовывать свои производства, создавать совместные предприятия в странах континента. Это очень перспективное направление, потому, что Африка заинтересована во всем этом", - подчеркнул глава Африканского бизнес-клуба в РФ. Он также отметил, что присутствие российского бизнеса в Африке пока еще недостаточно широкое, особенно в сравнении с китайским, американским и европейским. "Причина, на мой взгляд, в том, что предприниматели России еще не осознали, насколько разнообразен и богат рынок стран Африки", - добавил Гоуенд. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
африка
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, африка, москва
РОССИЯ, Бизнес, АФРИКА, МОСКВА
13:38 29.10.2026
 
Торговля между Россией и Африкой развивается, считает эксперт

Глава Африканского бизнес-клуба Гоуенд: торговля между Россией и Африкой развивается

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Торговля между Россией и Африкой активно развивается, на континенте появляется все больше российских торговых представителей, однако нельзя концентрироваться только на торговле, российским компаниям надо глубже проникать на африканский рынок, локализовывать производства, создавать совместные предприятия, такое мнение высказал РИА Новости президент Африканского бизнес-клуба в России Луис Гоуенд.
"Торговля между РФ и Африкой активно развивается... В Африке все больше появляется российских торговых представителей, которые предлагают своим африканским партнерам самый широкий спектр товаров. Это и удобрения, и сельхозпродукция, и продукция машиностроения, включая, например, тракторы", - отметил собеседник агентства в кулуарах Третьего саммита и экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
Однако не стоит сводить экономические отношения России с Африкой исключительно к торговле, уверен Гоуенд.
"Российский бизнес должен идти дальше и глубже, надо заниматься инвестициями, локализовывать свои производства, создавать совместные предприятия в странах континента. Это очень перспективное направление, потому, что Африка заинтересована во всем этом", - подчеркнул глава Африканского бизнес-клуба в РФ.
Он также отметил, что присутствие российского бизнеса в Африке пока еще недостаточно широкое, особенно в сравнении с китайским, американским и европейским.
"Причина, на мой взгляд, в том, что предприниматели России еще не осознали, насколько разнообразен и богат рынок стран Африки", - добавил Гоуенд.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯБизнесАФРИКАМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала