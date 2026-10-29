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TotalEnergies будет забирать 3-4 млн тонн СПГ с "Ямал СПГ"

TotalEnergies будет забирать 3-4 млн тонн СПГ с "Ямал СПГ" - 29.10.2026, ПРАЙМ

TotalEnergies будет забирать 3-4 млн тонн СПГ с "Ямал СПГ"

TotalEnergies предполагает забирать с "Ямал СПГ" около 3-4 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года, когда начнут действовать санкции, не... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T17:22+0300

2026-10-29T17:22+0300

2026-10-29T17:22+0300

газ

ямал спг

ес

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. TotalEnergies предполагает забирать с "Ямал СПГ" около 3-4 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года, когда начнут действовать санкции, не позволяющие импортировать российский СПГ в Евросоюз, заявил глава компании Патрик Пуянне. "Исторически сложилось так, что с Ямал СПГ мы поставляли … 5 миллионов тонн энергоресурсов. Из них 1 миллион тонн по разным причинам, в том числе из-за санкций, не может быть реализован. Таким образом, у нас остается 4 миллиона тонн. И если подсчитать, то сегодня мы можем получить от 3 до 4 … миллионов тонн", - сказал он в ходе конференции с аналитиками по итогам девяти месяцев 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, ямал спг, ес