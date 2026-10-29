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TotalEnergies будет забирать 3-4 млн тонн СПГ с "Ямал СПГ" - 29.10.2026, ПРАЙМ
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TotalEnergies будет забирать 3-4 млн тонн СПГ с "Ямал СПГ"
TotalEnergies будет забирать 3-4 млн тонн СПГ с "Ямал СПГ" - 29.10.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies будет забирать 3-4 млн тонн СПГ с "Ямал СПГ"
TotalEnergies предполагает забирать с "Ямал СПГ" около 3-4 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года, когда начнут действовать санкции, не... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T17:22+0300
2026-10-29T17:22+0300
газ
ямал спг
ес
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. TotalEnergies предполагает забирать с "Ямал СПГ" около 3-4 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года, когда начнут действовать санкции, не позволяющие импортировать российский СПГ в Евросоюз, заявил глава компании Патрик Пуянне. "Исторически сложилось так, что с Ямал СПГ мы поставляли … 5 миллионов тонн энергоресурсов. Из них 1 миллион тонн по разным причинам, в том числе из-за санкций, не может быть реализован. Таким образом, у нас остается 4 миллиона тонн. И если подсчитать, то сегодня мы можем получить от 3 до 4 … миллионов тонн", - сказал он в ходе конференции с аналитиками по итогам девяти месяцев 2026 года.
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192
40
192
40
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4.7
96
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192
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газ, ямал спг, ес
Газ, Ямал СПГ, ЕС
17:22 29.10.2026
 
TotalEnergies будет забирать 3-4 млн тонн СПГ с "Ямал СПГ"

Глава TotalEnergies Пуянне: с Ямала могут забирать около 3-4 миллионов тонн СПГ

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. TotalEnergies предполагает забирать с "Ямал СПГ" около 3-4 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года, когда начнут действовать санкции, не позволяющие импортировать российский СПГ в Евросоюз, заявил глава компании Патрик Пуянне.
"Исторически сложилось так, что с Ямал СПГ мы поставляли … 5 миллионов тонн энергоресурсов. Из них 1 миллион тонн по разным причинам, в том числе из-за санкций, не может быть реализован. Таким образом, у нас остается 4 миллиона тонн. И если подсчитать, то сегодня мы можем получить от 3 до 4 … миллионов тонн", - сказал он в ходе конференции с аналитиками по итогам девяти месяцев 2026 года.
 
ГазЯмал СПГЕС
 
 
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