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В TotalEnergies заявили о вступлении Европы в опасный период на рынке газа

В TotalEnergies заявили о вступлении Европы в опасный период на рынке газа - 29.10.2026, ПРАЙМ

В TotalEnergies заявили о вступлении Европы в опасный период на рынке газа

Европа вступила в опасный период на рынке газа, цены на энергоноситель ожидаемо растут, что является политическим сигналом, заявил глава компании TotalEnergies... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:00+0300

2026-10-29T18:00+0300

2026-10-29T18:00+0300

газ

мировая экономика

европа

ормузский пролив

азия

totalenergies

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Европа вступила в опасный период на рынке газа, цены на энергоноситель ожидаемо растут, что является политическим сигналом, заявил глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне. "Что касается перспектив цен на газ в Европе, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, что мы вступаем в опасный период. Мы видим, что цена достигла, как и ожидалось, 100 евро за мегаватт-час. Так что это, я бы сказал, сильный политический сигнал", - сказал он в ходе конференции с аналитиками по итогам девяти месяцев 2026 года, комментируя растущие цены на газ в Европе. Пуянне назвал напряженной ситуацию на мировом рынке газа. "Через Ормузский пролив прошло лишь 25% от обычного объема танкеров со сжиженным природным газом по сравнению с довоенным периодом... Я бы сказал, что между Европой и Азией снова идет борьба за то, чтобы оставшийся СПГ поступал в Европу. И европейцы готовы за это платить", - подчеркнул он. В среду цены на газ в Европе впервые с 21 декабря 2022 года превысили отметку в 1150 долларов за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году.

европа

ормузский пролив

азия

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газ, мировая экономика, европа, ормузский пролив, азия, totalenergies