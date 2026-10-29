https://1prime.ru/20261029/tovarooborot-874775288.html

Товарооборот между Белоруссией и Алтаем вырос почти в пять раз

Товарооборот между Белоруссией и Алтаем вырос почти в пять раз - 29.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между Белоруссией и Алтаем вырос почти в пять раз

Товарооборот между Белоруссией и Республикой Алтай вырос почти в 5 раз по итогам прошлого года, рассказал журналистам глава республики Андрей Турчак по итогам... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:31+0300

2026-10-29T18:31+0300

2026-10-29T18:31+0300

россия

белоруссия

андрей турчак

александр лукашенко

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874775288.jpg?1793287908

МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Товарооборот между Белоруссией и Республикой Алтай вырос почти в 5 раз по итогам прошлого года, рассказал журналистам глава республики Андрей Турчак по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "(По итогам прошлого года - ред.) товарооборот между Республикой Алтай и Республикой Беларусь вырос в 4,8 раза", - сообщил Турчак. В своем канале на платформе "Макс" он отметил, что алтайские предприниматели активно участвуют в выставках и ярмарках Белоруссии, налаживают прямые контакты с белорусскими партнерами. При этом журналистам он рассказал, что "мы находимся в самом начале пути", имея в виду сотрудничество Белоруссии и Республики Алтай.

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, андрей турчак, александр лукашенко