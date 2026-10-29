https://1prime.ru/20261029/tovarooborot-874775288.html
Товарооборот между Белоруссией и Алтаем вырос почти в пять раз
Товарооборот между Белоруссией и Алтаем вырос почти в пять раз - 29.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот между Белоруссией и Алтаем вырос почти в пять раз
Товарооборот между Белоруссией и Республикой Алтай вырос почти в 5 раз по итогам прошлого года, рассказал журналистам глава республики Андрей Турчак по итогам... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:31+0300
2026-10-29T18:31+0300
2026-10-29T18:31+0300
россия
белоруссия
андрей турчак
александр лукашенко
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МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Товарооборот между Белоруссией и Республикой Алтай вырос почти в 5 раз по итогам прошлого года, рассказал журналистам глава республики Андрей Турчак по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"(По итогам прошлого года - ред.) товарооборот между Республикой Алтай и Республикой Беларусь вырос в 4,8 раза", - сообщил Турчак.
В своем канале на платформе "Макс" он отметил, что алтайские предприниматели активно участвуют в выставках и ярмарках Белоруссии, налаживают прямые контакты с белорусскими партнерами.
При этом журналистам он рассказал, что "мы находимся в самом начале пути", имея в виду сотрудничество Белоруссии и Республики Алтай.
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россия, белоруссия, андрей турчак, александр лукашенко
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Андрей Турчак, Александр Лукашенко
Товарооборот между Белоруссией и Алтаем вырос почти в пять раз
Турчак: товарооборот между Белоруссией и Алтаем вырос почти в пять раз
МИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Товарооборот между Белоруссией и Республикой Алтай вырос почти в 5 раз по итогам прошлого года, рассказал журналистам глава республики Андрей Турчак по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"(По итогам прошлого года - ред.) товарооборот между Республикой Алтай и Республикой Беларусь вырос в 4,8 раза", - сообщил Турчак.
В своем канале на платформе "Макс" он отметил, что алтайские предприниматели активно участвуют в выставках и ярмарках Белоруссии, налаживают прямые контакты с белорусскими партнерами.
При этом журналистам он рассказал, что "мы находимся в самом начале пути", имея в виду сотрудничество Белоруссии и Республики Алтай.