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Товарооборот Москвы и стран Африки может достичь $10 миллиардов - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот Москвы и стран Африки может достичь $10 миллиардов
Товарооборот Москвы и стран Африки может достичь $10 миллиардов - 29.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот Москвы и стран Африки может достичь $10 миллиардов
Товарооборот Москвы и стран Африки к концу 2026 года может достичь 10 миллиардов долларов, заявил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:57+0300
2026-10-29T19:57+0300
россия
бизнес
москва
африка
северная африка
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Товарооборот Москвы и стран Африки к концу 2026 года может достичь 10 миллиардов долларов, заявил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. "По итогам первого полугодия товарооборот Москвы, а мы работаем со всеми 53 странами Африки, составил около 4,6 миллиарда долларов. Надеемся, что к концу года он будет около 10 миллиардов долларов", - сказал Черемин на сессии экономического и гуманитарного форума Россия-Африка. По его словам, в число основных внешнеэкономических партнеров столицы входят страны Северной Африки - Алжир, Египет и Марокко. В последнее время развивается активное сотрудничество с Сенегалом. "Прежде всего мы поставляем нашим африканским партнерам высокотехнологичную промышленную продукцию, включая электронику, электротехнику, медицинское оборудование", - пояснил Черемин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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192
40
192
40
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россия, бизнес, москва, африка, северная африка
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, АФРИКА, СЕВЕРНАЯ АФРИКА
19:57 29.10.2026
 
Товарооборот Москвы и стран Африки может достичь $10 миллиардов

Черемин: товарооборот Москвы и стран Африки к концу года может достичь $10 миллиардов

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Товарооборот Москвы и стран Африки к концу 2026 года может достичь 10 миллиардов долларов, заявил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
"По итогам первого полугодия товарооборот Москвы, а мы работаем со всеми 53 странами Африки, составил около 4,6 миллиарда долларов. Надеемся, что к концу года он будет около 10 миллиардов долларов", - сказал Черемин на сессии экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
По его словам, в число основных внешнеэкономических партнеров столицы входят страны Северной Африки - Алжир, Египет и Марокко. В последнее время развивается активное сотрудничество с Сенегалом.
"Прежде всего мы поставляем нашим африканским партнерам высокотехнологичную промышленную продукцию, включая электронику, электротехнику, медицинское оборудование", - пояснил Черемин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
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