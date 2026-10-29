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ЦБ предложил правительству определить приоритетные отрасли для РНПК
ЦБ предложил правительству определить приоритетные отрасли для РНПК - 29.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ предложил правительству определить приоритетные отрасли для РНПК
Банк России предлагает в том числе правительству страны подумать и определить приоритетные отрасли, в которых должна работать Российская национальная... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:05+0300
2026-10-29T11:05+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России предлагает в том числе правительству страны подумать и определить приоритетные отрасли, в которых должна работать Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), иначе, если перестраховывать "все подряд", ей может потребоваться новая докапитализация, сказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, выступая на Форуме лидеров страхового рынка. "Нужно определить приоритет, в какие отрасли перестраховывать в первую очередь, какие отрасли перестраховывать во вторую очередь", - сказал он. "Это скорее вопросы к правительству, к обществу в целом - какие должны быть варианты. Потому что перестраховывать все сейчас, наверное, может быть, излишне сложно, это создаст излишне большое давление на финансовую устойчивость РНПК и, соответственно, на необходимость ее докапитализации", - добавил Смирнов. При этом глава департамента отметил, что ситуация на страховом рынке сейчас устойчива: прибыль страховщиков в текущем году снизилась, но они продолжают наращивать капитал. РНПК - это компания, на 100% принадлежащая Банку России, которая была создана регулятором для повышения финансовой устойчивости страховщиков, которые могут по льготным тарифам передать ей часть своих рисков. В сентябре ЦБ принял решение докапитализировать ее на 165 миллиардов рублей.
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финансы, бизнес, россия, банк россии, рнпк
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, Банк России, РНПК
ЦБ предложил правительству определить приоритетные отрасли для РНПК
ЦБ предложил правительству определить приоритетные отрасли для РНПК
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России предлагает в том числе правительству страны подумать и определить приоритетные отрасли, в которых должна работать Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), иначе, если перестраховывать "все подряд", ей может потребоваться новая докапитализация, сказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, выступая на Форуме лидеров страхового рынка.
"Нужно определить приоритет, в какие отрасли перестраховывать в первую очередь, какие отрасли перестраховывать во вторую очередь", - сказал он.
"Это скорее вопросы к правительству, к обществу в целом - какие должны быть варианты. Потому что перестраховывать все сейчас, наверное, может быть, излишне сложно, это создаст излишне большое давление на финансовую устойчивость РНПК и, соответственно, на необходимость ее докапитализации", - добавил Смирнов.
При этом глава департамента отметил, что ситуация на страховом рынке сейчас устойчива: прибыль страховщиков в текущем году снизилась, но они продолжают наращивать капитал.
РНПК - это компания, на 100% принадлежащая Банку России, которая была создана регулятором для повышения финансовой устойчивости страховщиков, которые могут по льготным тарифам передать ей часть своих рисков.
В сентябре ЦБ принял решение докапитализировать ее на 165 миллиардов рублей.