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ЦБ задумался о новом требовании к капиталу страховщиков

ЦБ задумался о новом требовании к капиталу страховщиков - 29.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ задумался о новом требовании к капиталу страховщиков

Банк России планирует ввести новое требование к капиталу страховых компаний - он должен покрывать крупнейший риск в портфеле, рассказал директор департамента... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:14+0300

2026-10-29T11:14+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России планирует ввести новое требование к капиталу страховых компаний - он должен покрывать крупнейший риск в портфеле, рассказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, выступая на форуме лидеров страхового рынка. "Я хотел бы кратко анонсировать, что у нас есть в планах некоторые развития требований к капиталу", - сказал Смирнов. Он уточнил, что изменения коснутся в первую очередь того, что называют "катастрофические риски". "Мы должны убедиться, что у страховых компаний - и РНПК, и у прямых страховщиков - достаточно капитала для того, чтобы урегулировать один крупнейший убыток", - заявил Смирнов. "То есть чтобы не было ситуации, когда компания взяла на себя риск, не перестраховала его, например, или перестраховала только частично, и в случае, если бы этот риск, не дай бог, реализовался, у компании не было бы средств на эту историю", - пояснил он. По его словам, это кажется вполне очевидным. "Но мы только столкнулись с тем, что такой "метрики" сейчас нет, и, наверное, было бы правильнее, чтобы она была", - заключил глава департамента.

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финансы, банки, бизнес, банк россии, рнпк