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Ситуаций с недоступностью полисов ОСАГО быть не должно, заявили в ЦБ

Ситуаций с недоступностью полисов ОСАГО быть не должно, заявили в ЦБ - 29.10.2026, ПРАЙМ

Ситуаций с недоступностью полисов ОСАГО быть не должно, заявили в ЦБ

Банк России как регулятор страхового рынка считает недопустимой ситуацию с недоступностью полисов ОСАГО, как в Архангельской области, сказал директор... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:00+0300

2026-10-29T12:00+0300

2026-10-29T12:05+0300

финансы

россия

архангельская область

банк россии

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Банк России как регулятор страхового рынка считает недопустимой ситуацию с недоступностью полисов ОСАГО, как в Архангельской области, сказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, выступая на Форуме лидеров страхового рынка. В последние месяцы в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что люди не могут оформить полис ОСАГО: в мобильных приложениях страховых компаний появляются технические ошибки, в агрегаторах нет предложений для конкретного субъекта РФ, а в офисах страховщиков иногда советуют "попробовать позже". "В значительной степени я бы хотел сказать, что у нас, наверное, тема с доступностью ОСАГО решена, однако вот такие вот всплески, как сейчас есть в Архангельской области, к сожалению - это все-таки неправильная история. Такого быть не должно", сказал Смирнов. "Должен быть какой-то инструмент, который бы обеспечивал возможность для человека купить ОСАГО, чтобы ни происходило", - подчеркнул глава департамента. При этом он подчеркнул, что доступность ОСАГО в целом в России за последние годы заметно выросла, а проблемы носят точечный характер. "Если в 2023 году у нас было больше 5 тысяч жалоб, в 2024 году менее 800 жалоб, а за первые полгода 2026 года - менее 300 жалоб. Однако каждая такая обоснованная жалоба -это непроданный полис, это ситуация, когда человек не может доехать до работы, до школы, до сада и, соответственно, с этим нужно что-то делать", - сказал он. Сейчас власти обсуждают со страховщиками варианты решения проблемы. В частности - возможность продажи ОСАГО на портале госуслуг. Сами страховщики предлагают альтернативный вариант — продавать полисы на сайте Всероссийского союза страховщиков (ВСС). "Дискуссия у нас еще продолжается. Для нас категорически важно, чтобы человек мог купить полис в той страховой компании, в которой он хочет, без каких-то задержек, без каких-то вопросов", - заключил Смирнов.

архангельская область

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финансы, россия, архангельская область, банк россии