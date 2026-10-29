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ЦБ отметил информационную асимметрию на рынке

ЦБ отметил информационную асимметрию на рынке - 29.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ отметил информационную асимметрию на рынке

ЦБ РФ отмечает информационную асимметрию на рынке, неполноту и фрагментарность данных, и запустил обсуждение с его участниками возможность предоставления им... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:06+0300

2026-10-29T12:06+0300

2026-10-29T12:12+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ отмечает информационную асимметрию на рынке, неполноту и фрагментарность данных, и запустил обсуждение с его участниками возможность предоставления им сведений, доступных ему из отчетности, следует из сообщения регулятора. На рынке существует информационная асимметрия: часть биржевых данных доступна в агрегированном формате, часть раскрывается на платной основе, а сведения о внебиржевых сделках непрозрачны и представлены фрагментарно. "В то время как регулятор владеет полными рыночными данными, участники рынка получают фрагментированную информацию: ту, к которой могут получить доступ", - отмечает ЦБ. В то же время обеспечение равного доступа к информации для всех участников рынка может быть достигнуто путем раскрытия рыночных данных самим регулятором, добавляет он. "Банк России может регулярно и оперативно раскрывать обезличенные или частично агрегированные рыночные данные. Контроль данных на входе и реализация надзорных полномочий обеспечат качество данных, - указывает ЦБ. "Банк России рассматривает возможность раскрывать обезличенные рыночные данные, доступные ему из отчетности поднадзорных организаций. Регулятор предлагает обсудить с участниками рынка, какая информация представляет для них интерес, в каком формате и с помощью каких каналов будет удобнее получать сведения", - говорится также в сообщении. Ответы на вопросы, а также замечания и предложения к концепции публикации Банком России рыночных данных можно направить до конца осени. "Публикация актуальных данных регулятором обеспечит равный доступ всех участников рынка к информации и предоставит возможность на ее основе создавать различные аналитические продукты. При этом будут соблюдены принципы конфиденциальности. Например, для обозначения связанных между собой сделок Банк России может использовать специальную маркировку", - поясняет регулятор. На сайте Банка России уже раскрываются данные о внебиржевых сделках с рублевыми процентными свопами. По итогам дальнейшего обсуждения с рынком и выработки единых подходов перечень сведений может быть расширен, также отмечает ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, россия, банк россии