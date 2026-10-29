https://1prime.ru/20261029/tsb-874751077.html

ЦБ пригрозил "регуляторной дубиной" за мисселинг в страховании жизни

ЦБ пригрозил "регуляторной дубиной" за мисселинг в страховании жизни - 29.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ пригрозил "регуляторной дубиной" за мисселинг в страховании жизни

ЦБ пригрозил страховщикам "регуляторной дубиной" за продажу рискованных продуктов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом инструмента с низкими... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:16+0300

2026-10-29T12:16+0300

2026-10-29T12:18+0300

финансы

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874751077.jpg?1793265496

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. ЦБ пригрозил страховщикам "регуляторной дубиной" за продажу рискованных продуктов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом инструмента с низкими рисками - накопительного страхования жизни (НСЖ), сказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, выступая на Форуме лидеров страхового рынка. "Нам очень не хотелось бы расчехлять эту "регуляторную дубину" и принимать жесткие регуляторные меры по отношению к накопительному страхованию жизни, который в целом нормальный продукт", - сказал он. Он обратил внимание на отдельные случаи, когда под видом продуктов с обещанной доходностью, фактически, продуктов с накопительным страхованием жизни, начинают продавать продукты, у которых есть признаки продуктов с инвестиционным страхованием жизни, где, в частности, отсутствует защита капитала, а доходность в может быть привязана к доходности конкретного финансового инструмента. "Человек может вложить 100 рублей премии и выйти с этого, если не повезет, с одним рублем", - пояснил глава департамента. "Я хотел бы обратить внимание здесь присутствующих, что такие продукты один раз уже привели к тому, что ИСЖ было запрещено", - сказал также Смирнов, обращаясь к страховщикам. "Можно несколько заиграться и сделать некоторый шажок в сторону ИСЖ, потом еще шажок, потом еще шажок, потом получим, что в итоге у нас НСЖ превратился в ИСЖ. Пожалуйста, не надо, мы этого очень не хотим", - резюмировал Смирнов. НСЖ - это продукт, который позволяет накопить нужную сумму к определенному сроку (например, на образование ребенка, первый взнос по ипотеке или пенсию) и одновременно получить страховую защиту. Инструмент предполагает гарантии сохранности капитала и предназначен для всех инвесторов. ИСЖ - это более рисковый инструмент. Этот вид страхования был запрещен в России из-за многочисленных случаев злоупотреблений со стороны страховщиков. Вместо него появился такой инструмент, как страхование жизни с расчетной доходностью, который сейчас доступен только квалифицированным инвесторам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы