Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ пригрозил "регуляторной дубиной" за мисселинг в страховании жизни - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/tsb-874751077.html
ЦБ пригрозил "регуляторной дубиной" за мисселинг в страховании жизни
ЦБ пригрозил "регуляторной дубиной" за мисселинг в страховании жизни - 29.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ пригрозил "регуляторной дубиной" за мисселинг в страховании жизни
ЦБ пригрозил страховщикам "регуляторной дубиной" за продажу рискованных продуктов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом инструмента с низкими... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:16+0300
2026-10-29T12:18+0300
финансы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874751077.jpg?1793265496
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. ЦБ пригрозил страховщикам "регуляторной дубиной" за продажу рискованных продуктов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом инструмента с низкими рисками - накопительного страхования жизни (НСЖ), сказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, выступая на Форуме лидеров страхового рынка. "Нам очень не хотелось бы расчехлять эту "регуляторную дубину" и принимать жесткие регуляторные меры по отношению к накопительному страхованию жизни, который в целом нормальный продукт", - сказал он. Он обратил внимание на отдельные случаи, когда под видом продуктов с обещанной доходностью, фактически, продуктов с накопительным страхованием жизни, начинают продавать продукты, у которых есть признаки продуктов с инвестиционным страхованием жизни, где, в частности, отсутствует защита капитала, а доходность в может быть привязана к доходности конкретного финансового инструмента. "Человек может вложить 100 рублей премии и выйти с этого, если не повезет, с одним рублем", - пояснил глава департамента. "Я хотел бы обратить внимание здесь присутствующих, что такие продукты один раз уже привели к тому, что ИСЖ было запрещено", - сказал также Смирнов, обращаясь к страховщикам. "Можно несколько заиграться и сделать некоторый шажок в сторону ИСЖ, потом еще шажок, потом еще шажок, потом получим, что в итоге у нас НСЖ превратился в ИСЖ. Пожалуйста, не надо, мы этого очень не хотим", - резюмировал Смирнов. НСЖ - это продукт, который позволяет накопить нужную сумму к определенному сроку (например, на образование ребенка, первый взнос по ипотеке или пенсию) и одновременно получить страховую защиту. Инструмент предполагает гарантии сохранности капитала и предназначен для всех инвесторов. ИСЖ - это более рисковый инструмент. Этот вид страхования был запрещен в России из-за многочисленных случаев злоупотреблений со стороны страховщиков. Вместо него появился такой инструмент, как страхование жизни с расчетной доходностью, который сейчас доступен только квалифицированным инвесторам.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Финансы
12:16 29.10.2026 (обновлено: 12:18 29.10.2026)
 
ЦБ пригрозил "регуляторной дубиной" за мисселинг в страховании жизни

ЦБ пригрозил страховщикам "регуляторной дубиной" за мисселинг в страховании жизни

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. ЦБ пригрозил страховщикам "регуляторной дубиной" за продажу рискованных продуктов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом инструмента с низкими рисками - накопительного страхования жизни (НСЖ), сказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, выступая на Форуме лидеров страхового рынка.
"Нам очень не хотелось бы расчехлять эту "регуляторную дубину" и принимать жесткие регуляторные меры по отношению к накопительному страхованию жизни, который в целом нормальный продукт", - сказал он.
Он обратил внимание на отдельные случаи, когда под видом продуктов с обещанной доходностью, фактически, продуктов с накопительным страхованием жизни, начинают продавать продукты, у которых есть признаки продуктов с инвестиционным страхованием жизни, где, в частности, отсутствует защита капитала, а доходность в может быть привязана к доходности конкретного финансового инструмента.
"Человек может вложить 100 рублей премии и выйти с этого, если не повезет, с одним рублем", - пояснил глава департамента.
"Я хотел бы обратить внимание здесь присутствующих, что такие продукты один раз уже привели к тому, что ИСЖ было запрещено", - сказал также Смирнов, обращаясь к страховщикам.
"Можно несколько заиграться и сделать некоторый шажок в сторону ИСЖ, потом еще шажок, потом еще шажок, потом получим, что в итоге у нас НСЖ превратился в ИСЖ. Пожалуйста, не надо, мы этого очень не хотим", - резюмировал Смирнов.
НСЖ - это продукт, который позволяет накопить нужную сумму к определенному сроку (например, на образование ребенка, первый взнос по ипотеке или пенсию) и одновременно получить страховую защиту. Инструмент предполагает гарантии сохранности капитала и предназначен для всех инвесторов.
ИСЖ - это более рисковый инструмент. Этот вид страхования был запрещен в России из-за многочисленных случаев злоупотреблений со стороны страховщиков. Вместо него появился такой инструмент, как страхование жизни с расчетной доходностью, который сейчас доступен только квалифицированным инвесторам.
 
Финансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала