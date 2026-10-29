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ЦБ внес НАУФОР в реестр СРО для депозитариев ЦФА и обменников криптовалют - 29.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ внес НАУФОР в реестр СРО для депозитариев ЦФА и обменников криптовалют
ЦБ внес НАУФОР в реестр СРО для депозитариев ЦФА и обменников криптовалют - 29.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ внес НАУФОР в реестр СРО для депозитариев ЦФА и обменников криптовалют
ЦБ РФ внесла Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) в реестр саморегулируемых организаций (СРО) для депозитариев цифровых финансовых... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:44+0300
2026-10-29T13:44+0300
финансы
банки
банк россии
науфор
цфа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874758187.jpg?1793270685
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ внесла Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) в реестр саморегулируемых организаций (СРО) для депозитариев цифровых финансовых активов (ЦФА) и обменников криптовалют, сообщает регулятор. "Банк России 29 октября принял решение внести в единый реестр СРО в сфере финансового рынка сведения о юридическом лице: НАУФОР: в отношении вида деятельности финансовых организаций: деятельность цифровых депозитариев; в отношении вида деятельности финансовых организаций: деятельность организаций, осуществляющих обмен цифровых валют", - говорится в сообщении. ЦБ также напомнил, что согласно действующему законодательству, криптовалютные депозитарии и криптообменники, включенные в соответствующие реестры Банка России, обязаны в 90-дневный срок вступить в СРО. В качестве СРО НАУФОР будет участвовать в разработке стандартов в этой сфере, контролировать их исполнение, осуществлять методологическую поддержку участников рынка ЦФА, представлять интересы индустрии перед Банком России при доработке законодательства и нормативной базы, прокомментировали в ассоциации. Ранее НАУФОР получила статус СРО для операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск ЦФА, к ассоциации уже присоединились семь таких систем, сообщала ранее она.
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финансы, банки, банк россии, науфор, цфа
Финансы, Банки, Банк России, НАУФОР, ЦФА
13:44 29.10.2026
 
ЦБ внес НАУФОР в реестр СРО для депозитариев ЦФА и обменников криптовалют

ЦБ внес НАУФОР в реестр СРО для депозитариев цифровых финансовых активов

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ внесла Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) в реестр саморегулируемых организаций (СРО) для депозитариев цифровых финансовых активов (ЦФА) и обменников криптовалют, сообщает регулятор.
"Банк России 29 октября принял решение внести в единый реестр СРО в сфере финансового рынка сведения о юридическом лице: НАУФОР: в отношении вида деятельности финансовых организаций: деятельность цифровых депозитариев; в отношении вида деятельности финансовых организаций: деятельность организаций, осуществляющих обмен цифровых валют", - говорится в сообщении.
ЦБ также напомнил, что согласно действующему законодательству, криптовалютные депозитарии и криптообменники, включенные в соответствующие реестры Банка России, обязаны в 90-дневный срок вступить в СРО.
В качестве СРО НАУФОР будет участвовать в разработке стандартов в этой сфере, контролировать их исполнение, осуществлять методологическую поддержку участников рынка ЦФА, представлять интересы индустрии перед Банком России при доработке законодательства и нормативной базы, прокомментировали в ассоциации.
Ранее НАУФОР получила статус СРО для операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск ЦФА, к ассоциации уже присоединились семь таких систем, сообщала ранее она.
 
ФинансыБанкиБанк РоссииНАУФОРЦФА
 
 
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