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ЦБ внес НАУФОР в реестр СРО для депозитариев ЦФА и обменников криптовалют

ЦБ внес НАУФОР в реестр СРО для депозитариев ЦФА и обменников криптовалют - 29.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ внес НАУФОР в реестр СРО для депозитариев ЦФА и обменников криптовалют

ЦБ РФ внесла Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) в реестр саморегулируемых организаций (СРО) для депозитариев цифровых финансовых... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:44+0300

2026-10-29T13:44+0300

2026-10-29T13:44+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ внесла Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) в реестр саморегулируемых организаций (СРО) для депозитариев цифровых финансовых активов (ЦФА) и обменников криптовалют, сообщает регулятор. "Банк России 29 октября принял решение внести в единый реестр СРО в сфере финансового рынка сведения о юридическом лице: НАУФОР: в отношении вида деятельности финансовых организаций: деятельность цифровых депозитариев; в отношении вида деятельности финансовых организаций: деятельность организаций, осуществляющих обмен цифровых валют", - говорится в сообщении. ЦБ также напомнил, что согласно действующему законодательству, криптовалютные депозитарии и криптообменники, включенные в соответствующие реестры Банка России, обязаны в 90-дневный срок вступить в СРО. В качестве СРО НАУФОР будет участвовать в разработке стандартов в этой сфере, контролировать их исполнение, осуществлять методологическую поддержку участников рынка ЦФА, представлять интересы индустрии перед Банком России при доработке законодательства и нормативной базы, прокомментировали в ассоциации. Ранее НАУФОР получила статус СРО для операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск ЦФА, к ассоциации уже присоединились семь таких систем, сообщала ранее она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россии, науфор, цфа