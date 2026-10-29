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ЦБ пока не планирует пересматривать требования к участникам крипторынка - 29.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ пока не планирует пересматривать требования к участникам крипторынка
ЦБ пока не планирует пересматривать требования к участникам крипторынка - 29.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ пока не планирует пересматривать требования к участникам крипторынка
Банк России пока не планирует пересматривать требования по размеру капитала для участников крипторынка - цифровых депозитариев и криптообменников, заявил... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:34+0300
2026-10-29T15:34+0300
финансы
банки
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874765161.jpg?1793277260
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России пока не планирует пересматривать требования по размеру капитала для участников крипторынка - цифровых депозитариев и криптообменников, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Кирилл Пронин. По его словам, первые компании, которые сейчас входят в соответствующие реестры, полноценно заработают на рынке криптовалют в 2027 году. "Вот только тогда, когда они полноценно начнут работать, мы сможем оценить те риски, которые возникают в их деятельности: будут ли там какие-то проблемы с выполнением требований по защите информации по кибербезопасности, будут ли какие-то проблемы с выполнением регуляторных требований", - сказал он журналистам в кулуарах IX Crypto Summit. ЦБ РФ с участниками рынка будет работать надзорно, чтобы они обеспечили выполнение всех регуляторных требований, и надеется, что надзорного вмешательства будет достаточно, чтобы они работали качественно, отметил Пронин. "По мере того, как будет развиваться бизнес, будем смотреть, есть ли смысл увеличивать требования по размеру капитала компании или по структуре этого капитала, по тем активам, которые принимаются к расчету. Пока таких планов нет", - сказал он. В сентябре Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем. Соответствующие нормативные акты вступили в силу с 5 октября и уже 6 октября ЦБ допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
15:34 29.10.2026
 
ЦБ пока не планирует пересматривать требования к участникам крипторынка

ЦБ пока не планирует пересматривать требования по капиталу для участников крипторынка

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России пока не планирует пересматривать требования по размеру капитала для участников крипторынка - цифровых депозитариев и криптообменников, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Кирилл Пронин.
По его словам, первые компании, которые сейчас входят в соответствующие реестры, полноценно заработают на рынке криптовалют в 2027 году.
"Вот только тогда, когда они полноценно начнут работать, мы сможем оценить те риски, которые возникают в их деятельности: будут ли там какие-то проблемы с выполнением требований по защите информации по кибербезопасности, будут ли какие-то проблемы с выполнением регуляторных требований", - сказал он журналистам в кулуарах IX Crypto Summit.
ЦБ РФ с участниками рынка будет работать надзорно, чтобы они обеспечили выполнение всех регуляторных требований, и надеется, что надзорного вмешательства будет достаточно, чтобы они работали качественно, отметил Пронин.
"По мере того, как будет развиваться бизнес, будем смотреть, есть ли смысл увеличивать требования по размеру капитала компании или по структуре этого капитала, по тем активам, которые принимаются к расчету. Пока таких планов нет", - сказал он.
В сентябре Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем. Соответствующие нормативные акты вступили в силу с 5 октября и уже 6 октября ЦБ допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке.
 
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