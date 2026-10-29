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ЦБ предложил увеличить лимит по переводам через СБП для бизнеса
ЦБ предложил увеличить лимит по переводам через СБП для бизнеса - 29.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ предложил увеличить лимит по переводам через СБП для бизнеса
Банк России опубликовал для общественного обсуждения проект указания, согласно которому предельная сумма одного платежа через Систему быстрых платежей (СБП) для | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:49+0300
2026-10-29T15:49+0300
2026-10-29T15:49+0300
финансы
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банк россии
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России опубликовал для общественного обсуждения проект указания, согласно которому предельная сумма одного платежа через Систему быстрых платежей (СБП) для бизнеса будет увеличена до 30 миллионов рублей.
"Банк России планирует увеличить предельную сумму одного платежа через СБП для бизнеса до 30 млн рублей. Проект указания опубликован для общественного обсуждения", - говорится в релизе ЦБ.
Согласно проекту, лимит по переводам планируется увеличить с 22 ноября 2027 года.
Нововведение затронет не только расчеты между юрлицами, но и переводы физических и юридических лиц в бюджетную систему РФ.
"Предлагаемая мера позволит бизнесу эффективнее выстраивать свою операционную деятельность, ускорит оборачиваемость средств, а также сделает платежи в бюджет удобнее и быстрее как для граждан и бизнеса, так и для Федерального казначейства", - поясняет регулятор.
Замечания и предложения к документу принимаются до 12 ноября текущего года включительно.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ предложил увеличить лимит по переводам через СБП для бизнеса
ЦБ опубликовал проект указания по увеличению лимита одного платежа через СБП для бизнеса
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России опубликовал для общественного обсуждения проект указания, согласно которому предельная сумма одного платежа через Систему быстрых платежей (СБП) для бизнеса будет увеличена до 30 миллионов рублей.
"Банк России планирует увеличить предельную сумму одного платежа через СБП для бизнеса до 30 млн рублей. Проект указания опубликован для общественного обсуждения", - говорится в релизе ЦБ.
Согласно проекту, лимит по переводам планируется увеличить с 22 ноября 2027 года.
Нововведение затронет не только расчеты между юрлицами, но и переводы физических и юридических лиц в бюджетную систему РФ.
"Предлагаемая мера позволит бизнесу эффективнее выстраивать свою операционную деятельность, ускорит оборачиваемость средств, а также сделает платежи в бюджет удобнее и быстрее как для граждан и бизнеса, так и для Федерального казначейства", - поясняет регулятор.
Замечания и предложения к документу принимаются до 12 ноября текущего года включительно.