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ЦБ не планирует скрывать реестры цифровых депозитариев и криптообменников - 29.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ не планирует скрывать реестры цифровых депозитариев и криптообменников
ЦБ не планирует скрывать реестры цифровых депозитариев и криптообменников - 29.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ не планирует скрывать реестры цифровых депозитариев и криптообменников
Банк России не планирует скрывать реестры цифровых депозитариев и криптообменников - чтобы клиенты знали, с какой компанией они совершают сделку, заявил... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:02+0300
2026-10-29T19:02+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России не планирует скрывать реестры цифровых депозитариев и криптообменников - чтобы клиенты знали, с какой компанией они совершают сделку, заявил журналистам директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин. По его словам, требования, которые законом предъявляются к участникам рынка, совершенно одинаковы для компаний, независимо от того, ведут они деятельность только в отношении физических лиц или в отношении юридических лиц. "Одинаковые требования существуют относительно вхождения в реестр и раскрытия данных об участниках реестра. Поэтому на текущий момент информация обо всех участниках рынка, она подлежит раскрытию. Это важно с точки зрения того, чтобы и клиенты знали, совершают ли они сделку, операцию с компанией, которая вошла в реестр Банка России, или нет. На текущий момент мы пока не рассматриваем возможность закрыть этот реестр", - сказал Пронин в кулуарах IX Crypto Summit. Риски санкций характерны для традиционного рынка, сообщил он. "Традиционный рынок научился жить в этих условиях, мы надеемся, что и участники крипторынка тоже смогут подстроиться", – добавил он. В сентябре Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем. Соответствующие нормативные акты вступили в силу с 5 октября и уже 6 октября ЦБ допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке.
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192
40
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
19:02 29.10.2026
 
ЦБ не планирует скрывать реестры цифровых депозитариев и криптообменников

ЦБ не планирует скрывать реестры цифровых депозитариев и криптообменников, заявил Пронин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России не планирует скрывать реестры цифровых депозитариев и криптообменников - чтобы клиенты знали, с какой компанией они совершают сделку, заявил журналистам директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин.
По его словам, требования, которые законом предъявляются к участникам рынка, совершенно одинаковы для компаний, независимо от того, ведут они деятельность только в отношении физических лиц или в отношении юридических лиц.
"Одинаковые требования существуют относительно вхождения в реестр и раскрытия данных об участниках реестра. Поэтому на текущий момент информация обо всех участниках рынка, она подлежит раскрытию. Это важно с точки зрения того, чтобы и клиенты знали, совершают ли они сделку, операцию с компанией, которая вошла в реестр Банка России, или нет. На текущий момент мы пока не рассматриваем возможность закрыть этот реестр", - сказал Пронин в кулуарах IX Crypto Summit.
Риски санкций характерны для традиционного рынка, сообщил он. "Традиционный рынок научился жить в этих условиях, мы надеемся, что и участники крипторынка тоже смогут подстроиться", – добавил он.
В сентябре Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем. Соответствующие нормативные акты вступили в силу с 5 октября и уже 6 октября ЦБ допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке.
 
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