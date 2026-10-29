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ЦБ: криптобиржи и раньше отказывались от работы с российскими клиентами - 29.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ: криптобиржи и раньше отказывались от работы с российскими клиентами
ЦБ: криптобиржи и раньше отказывались от работы с российскими клиентами - 29.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ: криптобиржи и раньше отказывались от работы с российскими клиентами
Международные криптобиржи и раньше отказывались от работы с российскими клиентами, в новой волне отказов нет ничего удивительного, заявил журналистам директор... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:29+0300
2026-10-29T19:29+0300
финансы
россия
белоруссия
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Международные криптобиржи и раньше отказывались от работы с российскими клиентами, в новой волне отказов нет ничего удивительного, заявил журналистам директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин в кулуарах IX Crypto Summit. В октябре ряд крупных мировых криптобирж, в том числе MEXC, Bitget и HTX, прекратили предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии. В четверг стало известно, что к ним присоединилась биржа KuCoin, входящая в топ-10 площадок по объему торгов криптовалютами. "Отказ от работы с российскими клиентами происходил раньше, гораздо раньше до принятия закона (создающего правовую основу для легального обращения криптовалют в России, вступил в силу с 1 сентября - ред.). В этом нет ничего нового, ничего удивительного", – сказал Пронин, комментируя прекращение рядом международных криптобирж предоставление услуг пользователям из России. "В то же время есть ряд площадок, которые продолжают работать. Будем смотреть, как ситуация будет дальше развиваться", – добавил глава департамента.
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40
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финансы, россия, белоруссия
Финансы, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
19:29 29.10.2026
 
ЦБ: криптобиржи и раньше отказывались от работы с российскими клиентами

ЦБ: международные криптобиржи и раньше отказывались от работы с российскими клиентами

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Международные криптобиржи и раньше отказывались от работы с российскими клиентами, в новой волне отказов нет ничего удивительного, заявил журналистам директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин в кулуарах IX Crypto Summit.
В октябре ряд крупных мировых криптобирж, в том числе MEXC, Bitget и HTX, прекратили предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии. В четверг стало известно, что к ним присоединилась биржа KuCoin, входящая в топ-10 площадок по объему торгов криптовалютами.
"Отказ от работы с российскими клиентами происходил раньше, гораздо раньше до принятия закона (создающего правовую основу для легального обращения криптовалют в России, вступил в силу с 1 сентября - ред.). В этом нет ничего нового, ничего удивительного", – сказал Пронин, комментируя прекращение рядом международных криптобирж предоставление услуг пользователям из России.
"В то же время есть ряд площадок, которые продолжают работать. Будем смотреть, как ситуация будет дальше развиваться", – добавил глава департамента.
 
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